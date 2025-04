Trójkąty ostrzegawcze to przeszłość. Będzie nowe obowiązkowe wyposażenie

Sygnalizator został zatwierdzony do użytku w Hiszpanii i wzbudził zainteresowanie UE.

Trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego pojazdu poruszającego się po drogach publicznych. Umożliwia on kierowcy odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie pojazdu, który zatrzymał się na drodze, na przykład w wyniku awarii, stłuczki lub wypadku.

Trójkąty ostrzegawcze niedostosowane do współczesnych realiów

Choć ustawienie trójkąta ostrzegawczego nie należy do szczególnie trudnych czynności, wielu kierowców wciąż nie rozumie, jak istotne jest prawidłowe oznakowanie unieruchomionego pojazdu. Co więcej, obowiązujące przepisy drogowe w tym zakresie pozostają przestarzałe i nieprzystające do dzisiejszych warunków na drogach.