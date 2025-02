Każdy kierowca ma obowiązek zadbać o to, by jego pojazd posiadał ważne ubezpieczenie OC oraz aktualny przegląd techniczny. Samochód musi być również w pełni sprawny, aby nie stanowić zagrożenia na drodze. To podstawowe kwestie, których nie można lekceważyć. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować mandatem nałożonym przez policję. Podobne konsekwencje grożą w sytuacji, gdy w aucie zabraknie wymaganych elementów wyposażenia. Przestrzeganie tych zasad to nie tylko kwestia zgodności z przepisami, ale przede wszystkim troska o własne i cudze bezpieczeństwo.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu w 2025 r.

Wymagane elementy wyposażenia pojazdu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r., dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich obowiązkowego wyposażenia. Dokument ten precyzuje, jakie elementy muszą znajdować się w każdym samochodzie dopuszczonym do ruchu na drogach publicznych.

Każdy pojazd powinien posiadać numer identyfikacyjny VIN, wycieraczki przedniej szyby wraz ze spryskiwaczami, prędkościomierz, lusterko wsteczne oraz przynajmniej jedno lusterko boczne po lewej stronie. Ponadto niezbędne są pasy bezpieczeństwa, zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących, sygnał dźwiękowy oraz błotniki o szerokości odpowiadającej szerokości opony.

Dodatkowo ustawodawca określił obowiązkowe wyposażenie pojazdu, na które składa się:

gaśnica - łatwo dostępna, najlepiej w kabinie pojazdu, chociaż dopuszczalny jest również jej montaż w bagażniku. Gaśnica musi posiadać aktualne badanie techniczne, które zazwyczaj znajduje się na na naklejce lub certyfikacie dołączonym przez producenta,

trójkąt ostrzegawczy - musi posiadać homologację. Wykorzystywany jest w razie postoju w niebezpiecznym miejscu lub podczas awarii. Jego umiejscowienie tuż za pojazdem jest konieczne w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym w odległości określonej przez przepisy.

Do obowiązkowego wyposażenia samochodu należy gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Adobe Stock

Dodatkowe wyposażenie samochodu, które warto mieć

Choć obowiązkowe wyposażenie musi znajdować się w każdym samochodzie, specjaliści ds. bezpieczeństwa coraz częściej sugerują, by kierowcy uzupełnili je o kilka dodatkowych akcesoriów, które mogą okazać się niezwykle przydatne w razie awarii lub wypadku. Warto zadbać o obecność w bagażniku kilku kluczowych elementów. Lina holownicza i kable rozruchowe to podstawowe wyposażenie, które może uratować sytuację szczególnie zimą. Śnieg i oblodzone drogi często utrudniają jazdę, a niskie temperatury mogą ujawnić problemy z akumulatorem, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Apteczka pierwszej pomocy to kolejny element, który warto mieć pod ręką, choć nie znajduje się na liście obowiązkowego wyposażenia w Polsce. Wiele osób błędnie zakłada, że jej posiadanie jest wymagane, co tylko podkreśla jej znaczenie w nagłych sytuacjach. Kamizelka odblaskowa również powinna znaleźć się w samochodzie, zwłaszcza w kontekście awarii na drodze. Warto pamiętać, że podczas rozkładania trójkąta ostrzegawczego po zmroku stajemy się pieszymi, a wtedy elementy odblaskowe mogą uratować życie, poprawiając naszą widoczność dla nadjeżdżających kierowców.

Czy za granicą obowiązuje takie samo wyposażenie jak w Polsce?

Przepisy jasno stanowią, że kierowca podróżujący za granicę musi posiadać w samochodzie jedynie te elementy wyposażenia, która są wymagane przez prawo rejestracji kraju. Oznacza to, że pojazdy zarejestrowane w Polsce muszą posiadać jedynie trójkąt oraz gaśnicę.

Przed wyjazdem do danego kraju warto jednak zapoznać się z obowiązującymi wymaganiami, bo bardzo często policjanci nie przestrzegają zapisów Konwencji Wiedeńskiej i w przypadku jakichkolwiek braków nakładają na kierującego wysoki mandat karny za brak obowiązkowego wyposażenia lub co gorsza, zatrzymują dowód rejestracyjny. To znana praktyka, którą szczególnie upodobali sobie funkcjonariusze krajów Bałkańskich.

Jaki mandat grozi za brak obowiązkowego wyposażenia?

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu zostało określone przepisami, więc znalazły się również zapisy, które pozwalają na ukaranie kierującego, który w pojeździe nie posiada wszystkich wymaganych elementów. Taryfikator za brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego przewiduje mandat w wysokości od 20, do nawet 500 złotych. Wysokość grzywny będzie uzależniona od rodzaju przewinienia. Warto dodać, że funkcjonariusze mogą ukarać kierującego mandatem również za utrudniony dostęp do gaśnicy lub trójkąta.

