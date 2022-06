Nowe funkcje aplikacji mObywatel uratują kierowcę przed wysokimi karami

Spis treści: 01 Aplikacja mObywatel powiadomi o kończącej się polisie OC

02 Brak polisy OC? Nawet 6 tys. złotych kary

03 Aktualizacja aplikacji mObywatel w przyszłym roku

Aplikacja mObywatel zwalnia z konieczności noszenia "fizycznych" dokumentów. Można w niej mieć elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego czy szkolnej legitymacji. Kierowcy z kolei mogą za jej pośrednictwem sprawdzić, ile punktów karnych mają, datę przeglądu oraz ubezpieczenia samochodu. Nadchodząca wersja aplikacji ma zawierać liczne zmiany, jednak dla kierowców najważniejsze są powiadomienia właściciela samochodu o kończącej się ważności polisy OC.

Aplikacja mObywatel powiadomi o kończącej się polisie OC

Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych osób, które posiadają wiele aut. Nowa wersja aplikacji ma informować o kończącym się ubezpieczeniu za pomocą powiadomień typu push. Oznacza to, że właściciel nie musi aktywnie używać aplikacji i wchodzić w konkretną zakładkę. Wiadomość pojawi się również wtedy, jeśli nie korzystamy na co dzień z aplikacji. Wystarczy, żeby była zainstalowana i skonfigurowana.

Brak polisy OC? Nawet 6 tys. złotych kary

Zmiana jest bardzo istotna i pomoże zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jeśli polisa nie zostanie przedłużona, kierowca może spodziewać się drogich kar. Kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Właściciel, który z zawarciem nowej polisy spóźnił się do trzech dni musi spodziewać się kary w wysokości 1200 złotych. Jest to 40% minimalnej płacy w obecnym roku.

W przypadku spóźnienia od 4 do 14 dni kierowca dostanie grzywnę w wysokości już jednego pełnego wynagrodzenia minimalnego (3010 złotych). Na kwotę wynoszącą 6020 złotych, czyli dwukrotną minimalną płacę musi być przygotowany właściciel, któremu od wygaśnięcia polisy minęło więcej niż 14 dni. Kwoty dotyczą aut osobowych. Dla ciężarówek będą wyższe.

W przyszłym roku rząd planuje podnieść minimalne wynagrodzenie (w styczniu do 3383 złotych i w lipcu do 3450 złotych). Oznacza to, że wzrosną również kary. Na możliwość uniknięcia grzywny raczej nie ma co liczyć. Dane dotyczące ubezpieczeń znajdują się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Ten natomiast porównuje je z informacjami w CEPiK-u o zarejestrowanych pojazdach. W zeszłym roku UFG udało się złapać ponad 235 tys. kierowców, którzy mieli przerwę w polisie.

Aktualizacja aplikacji mObywatel w przyszłym roku

Zapobiec temu może aktualizacja aplikacji mObywatel. Na nią trzeba jednak jeszcze poczekać. Ma ona pojawić się dopiero w 2023 roku. Niektóre funkcje mają być jednak dostępne jeszcze w obecnym.

