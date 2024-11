Nowe fakty w sprawie wypadku w Warszawie. Niemiecka policja wyda Polaka

Łukasz Ż., który jest podejrzany o to, że pod koniec września doprowadził do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, wkrótce trafi do Polski. Niemieckie służby zgodziły się wydać poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Ponieważ podejrzany nie zgodził się na uproszczoną ekstradycję, jego przekazanie ma nastąpić dopiero 14 listopada.

Zdjęcie Nowe fakty w sprawie wypadku w Warszawie /Fot. NewsLubuski / East News / Miejski Reporter /