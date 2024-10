Spis treści: 01 Tanie Tesla nie powstanie. Elon Musk tłumaczy, dlaczego

Stosunkowo tania Tesla, roboczo zwana Modelem 2, od dawna była przedmiotem dyskusji. Planowo auto miało kosztować 25 tys. dolarów, czyli ok. 100 tys. złotych. Wprowadzenie takiego auta wydawało się dla Tesli ważne z punktu widzenia konieczności sprostania chińskiej konkurencji. Jeszcze niedawno sam Elon Musk zapewniał, że auto pojawi się w przyszłym roku. Nie od dziś wiadomo jednak, że nie należy zbytnio przywiązywać się do słów kontrowersyjnego dyrektora generalnego amerykańskiej marki. I tak właśnie jest też w tym przypadku. Elon Musk zmienił zdanie i oświadczył, że Modelu 2 w ogóle nie będzie.

W czasie telekonferencji na temat wyników finansowych amerykańskiej marki Musk został zapytany, kiedy można spodziewać się samochodu Tesli za 25 tys. dolarów innego niż Robotaxi. Musk stwierdził, że Tesla skupia się teraz na autonomii. Według niego posiadanie "zwykłego modelu" za 25 tys. dolarów "nie ma sensu". "To byłoby głupie" - stwierdził wprost Musk, dodając, że taki krok byłby sprzeczny z wizją firmy.

Z wcześniejszych zapowiedzi Elona Muska można było wywnioskować, że Model 2 miał być pięciomiejscowym autem zbudowanym na nowej platformie amerykańskiego producenta. Musk zapowiadał od dawna, że kolejny model Tesli pojawi się na rynku w 2025 roku. W czasie konferencji prasowej poświęconej wynikom firmy za drugi kwartał 2024 roku (czyli raptem trzy miesiące temu) Musk stwierdził, że stosunkowo tani elektryk ma zadebiutować w pierwszej połowie 2025 roku.

Tesla Cybercab. Autonomiczna taksówka za 100 tys. zł?

W ofercie Tesli znajdzie się jednak stosunkowo tani model, ale autonomiczny. Chodzi o zaprezentowany na początku października 2024 roku Cybercab. To dwumiejscowy pojazd, który z powodzeniem może być wykorzystywany w roli taksówki. W momencie premiery Musk zdradził, że auto ma trafić do produkcji seryjnej "przed 2027 rokiem". Stwierdził wówczas, że spodziewany koszt takiego auta powinien zamknąć się w kwocie ok. 30 tys. dolarów. W czasie ostatniej konferencji Musk stwierdził natomiast, że auto będzie kosztować ok. 25 tys. dolarów. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę, że szef marki nie doprecyzował, czy jest to cena po uwzględnieniu dopłat.