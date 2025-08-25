W skrócie Nissan rozważa sprzedaż siedziby głównej w Jokohamie jako element szerszego programu restrukturyzacyjnego.

Amerykańska firma KKR & Co złożyła najwyższą ofertę na zakup 22-piętrowego biurowca Nissana.

Po sprzedaży Nissan będzie nadal korzystał z budynku na podstawie dziesięcioletniej umowy leasingowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nissan - jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów samochodów w Japonii - od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Spadająca sprzedaż, szczególnie na rynkach zagranicznych, a także brak stabilnego inwestora strategicznego, zmusiły firmę do podjęcia zdecydowanych kroków oszczędnościowych. Plan zakłada zamknięcie części zakładów produkcyjnych oraz redukcję tysięcy miejsc pracy.

Nissan rozważa sprzedaż swojej siedziby w Jokohamie

Plan awaryjny Nissana obejmuje również sprzedaż części aktywów. W maju pojawiły się informacje, że na liście potencjalnych transakcji znalazła się m.in. globalna siedziba producenta w Jokohamie. To właśnie tam, w 22-piętrowym szklanym biurowcu, od 2009 roku zapadają kluczowe decyzje dla koncernu. Budynek, wzniesiony jeszcze za czasów Carlosa Ghosna, dziś wyceniany jest na około 670 milionów dolarów.

Siedziba Nissana trafi w ręce amerykańskiej firmy?

Wszystko wskazuje, że plan ten ma szansę się urzeczywistnić. Zgodnie z informacjami Automotive News Europe, zainteresowanie zakupem 22-piętrowego budynku Nissana wykazała amerykańska firma KKR & Co, działająca w sektorze kapitału prywatnego. Japońska jednostka KKR Management zaproponowała kwotę około 90 miliardów jenów (około 610 milionów dolarów), stanowiącą najwyższą ofertę spośród kilku konkurencyjnych propozycji złożonych przez inne firmy inwestycyjne.

Nowojorska firma KKR już od kilku lat intensywnie rozwija działalność w Japonii, koncentrując się na inwestycjach w nieruchomości i technologie. Współprezes przedsiębiorstwa - Joseph Bae - stwierdził w ubiegłym roku, że Japonia jest najważniejszym rynkiem inwestycyjnym firmy poza USA. Na dowód w tym roku KKR podpisało umowę wartą 4,4 miliarda dolarów, dzięki której japońska spółka technologiczna Fuji Soft opuściła rynek prywatny.

Umowa obejmuje 10-letni leasing biura

Sprzedaż budynku nie oznacza oczywiście, że Nissan nagle zostanie bez swojej siedziby. Według źródeł powiązanych ze sprawą, koncern planuje zawrzeć transakcję w modelu sprzedaży z jednoczesnym wynajmem. Dzięki temu firma nadal będzie mogła funkcjonować w dotychczasowym budynku, korzystając z niego na podstawie umowy dzierżawy. Jak podają zagraniczne źródła, umowa obejmuje dziesięcioletni leasing biura Nissanowi.

Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy? Polsat News Polsat News