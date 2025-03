Niezwykłe znalezisko na Ukrainie. Porzucony unikat za 2 mln zł

Paula Lazarek

Takich aut się nie zostawia. Nissan Skyline GT-R R34 w wersji V-spec II Nur to święty graal wśród fanów japońskiej motoryzacji. Powstało tylko 718 sztuk, a ceny sięgają nawet pół miliona dolarów. A jednak ktoś go porzucił. I to nie gdzieś w opuszczonym magazynie, ale… w sklepie na Ukrainie.