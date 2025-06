Oferta Xpeng polega na tym, że po zakupie nowego samochodu elektrycznego użytkownik otrzymuje dostęp do ładowania w sieciach obejmujących ponad 4500 stacji w Polsce, płacąc jedynie 1 zł za każdą sesję ładowania przez okres do trzech lat. Co ważne, klient nie musi podpisywać osobnych umów z operatorami ładowarek - wszystko odbywa się przez jedną aplikację mobilną.