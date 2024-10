Spis treści: 01 Ile kosztuje nowe auto w Polsce. Kowalscy płacą po 150 tys. zł

02 Jakie nowe auto za 70 tys. zł? W ofercie tylko trzy modele

03 Jakie nowe auto za 80 tys. zł. Wybór wciąż nie jest duży

04 Jakie nowe auto za mniej niż 90 tys. zł? To sensowne minimum

05 Nowe auta za mniej niż 100 tys. zł. Rządzi Dacia Duster

Obecnie średnia cena nowego auta kupowanego w Polsce przez klientów indywidualnych to już 150 703 zł. Takie informacje płyną ze stworzonej przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR aplikacji analitycznej Mototrendy. Korzystając z czasowego dostępu do tego narzędzia sprawdziłem, jak prezentuje się dziś zestawienie najtańszych nowych aut w Polsce, i z tych modeli cieszą się obecnie największym powodzeniem?



Ile kosztuje nowe auto w Polsce. Kowalscy płacą po 150 tys. zł

Mototrendy to aplikacja stworzona głównie z myślą o importerach nowych pojazdów. Roczny dostęp do tego narzędzia spokojnie pozwala na zakup większości z przytaczanych poniżej pojazdów. Korzystając z limitowanego dostępu, pokusiłem się o sprawdzenie jak naprawdę kształtują się dziś ceny nowych samochodów. Pod uwagę wziąłem wyłącznie klientów indywidualnych, by mieć pewność, że dane nie są zaburzone przez sprzedaż flotową.

Chodzi o realne ceny transakcyjne, a nie "chwyty marketingowe" z cenników. Dzięki aplikacji wiem, ile rodacy naprawdę płacili w salonach za fabrycznie nowe samochody w okresie od 1 stycznia do 30 września, i które z modeli najczęściej trafiały w tym czasie do naszych garaży. By uzyskać prawdziwy obraz sytuacji, poza nawias wyrzuciłem nieprodukowane już modele, jak np. Ford Fiesta (do końca września w Polsce zarejestrowano 1 nowy egzemplarz).

W sumie, biorąc pod uwagę realne kwoty transakcyjne, udało mi się znaleźć 22 modele samochodów, którymi można dziś wyjechać z salonu za mniej niż 100 tys. zł. Niestety, w praktyce nie znajdziemy już żadnego auta, które kosztowałoby mniej niż 60 tys. zł., a i w zakresie cenowym do 70 tys. zł, wybór jest bardzo ograniczony.

Jakie nowe auto za 70 tys. zł? W ofercie tylko trzy modele

Czasy, gdy mając w kieszeni 50 czy 60 tys. zł można było przebierać w ofertach nowych samochodów dawno już minęły. Obecnie próg wejścia do świata nowych samochodów w Polsce to około 63,5 tys. zł. Tyle średnio zapłacić trzeba było w tym roku za fabrycznie nowy egzemplarz mocno już leciwego konstrukcyjnie Fiata 500. Najchętniej wybieranym autem w cenie do 70 tys. zł była jednak Kia Picanto, której średnia cena wynosiła 66,4 tys. zł.

Zdjęcie Zakup nowej Kii Picanto to realnie (średnia cena) wydatek ponad 66 tys. zł / materiały prasowe

Najtańsze nowe auta w Polsce - dane do 30 września 2024:



Fiat 500 - liczba rejestracji 460, średnia cena 63 411 zł

KIA Picanto - liczba rejestracji 778, średnia cena 66 398 zł

Fiat Panda - liczba rejestracji 217, średnia cena 66 835 zł

Jakie nowe auto za 80 tys. zł. Wybór wciąż nie jest duży

Jedynie sześć modeli mieści się obecnie w kategorii cenowej między 70 a 80 tys. zł. Niekwestionowanym liderem sprzedaży w tym segmencie jest dziś Dacia Sandero. Średnio za taki samochód klienci indywidualni płacili w tym roku w Polsce po 76,3 tys. zł. Sporym wzięciem cieszy się też Toyota Aygo X, na którą do końca września zdecydowało się już blisko 1,8 tys. Polaków.



Zdjęcie Dacia Sandero to najlepiej sprzedające się nowe auto za mniej niż 70 tys. zł / Informacja prasowa

Nowe auta za 70-80 tys. zł:

KIA Rio - liczba rejestracji 34, średnia cena 72 289 zł

Mitsubishi Space Star - liczba rejestracji 284, średnia cena 72 605 zł

Hyundai i10 - liczba rejestracji 390, średnia cena 76 061 zł

Dacia Sandero - liczba rejestracji 2 458, średnia cena 76 301 zł

Toyota Aygo X - liczba rejestracji 1 798, średnia cena 76 818 zł

BAIC Beijing 3 - liczba rejestracji 138, średnia cena 78 900 zł

Jakie nowe auto za mniej niż 90 tys. zł? To sensowne minimum

Dopiero kwota pomiędzy 80 a 90 tys. zł pozwala dość swobodnie przebierać w ofertach. W zestawieniu mamy aż 9 marek i 10 modeli, których średnie ceny mieszczą się w tym przedziale. Największą popularnością cieszy się Skoda Fabia, ale sporą grupę zwolenników mają też m.in. Kia Stonic i Hyuindai i20.

Zdjęcie Renault Clio cieszy się dużym wzięciem wśród osób szukających auta za mniej niż 90 tys. zł / materiały prasowe

Biorąc pod uwagę krótki staż na polskim rynku, warto też odnotować wysoki wynik MG ZS, który zdaje się podkradać klientów wycenianej średnio na ponad 95 tys. zł Dacii Duster.



Nowe auta za 80-90 tys. zł:

Renault Clio - liczba rejestracji 1 039, średnia cena 82 100 zł



Skoda Fabia - liczba rejestracji 2 059, średnia cena 82 119 zł

Suzuki Swift - liczba rejestracji 962, średnia cena 82 612 zł



Hyundai i20 - liczba rejestracji 1 385, średnia cena 85 142 zł

Suzuki Ignis - liczba rejestracji 253, średnia cena 86 503 zł

MG ZS - liczba rejestracji 938, średnia cena 87 525 zł

Opel Corsa - liczba rejestracji 754, średnia cena 88 213 zł



KIA Stonic - liczba rejestracji 1 559, średnia cena 88 262 zł

Citroen C3 - liczba rejestracji 401, średnia cena 89 301 zł

SEAT Ibiza - liczba rejestracji 54, średnia cena 89 361 zł

Nowe auta za mniej niż 100 tys. zł. Rządzi Dacia Duster

W przedziale cenowym 90-100 tys. zł znajdziemy obecnie 6 propozycji. Absolutnym numerem jeden jest Dacia Duster, która sama o blisko tysiąc egzemplarzy przekracza sumę rejestracji pozostałych pojazdów w tej kategorii cenowej.



Zdjęcie W cenie między 90 a 100 tys. zł nowa Dacia Duster jest pratycznie bezkonkurencyjna / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Opel Crossland - liczba rejestracji 1 246, średnia cena 92 345 zł

Mitsubishi Colt - liczba rejestracji 169, średnia cena 92 715 zł

Dacia Jogger - liczba rejestracji 881, średnia cena 94 893 zł

MG MG3 - liczba rejestracji 73, średnia cena 95 080 zł



Dacia Duster - liczba rejestracji 3 612, średnia cena 95 107 zł

Peugeot 208 - liczba rejestracji 250, średnia cena 98 524 zł