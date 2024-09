Spis treści: 01 GDDKiA rusza z inwestycjami na Zachodniej Obwodnicy Szczecina

02 Zachodnia Obwodnica Szczecina i najdłuższy tunel drogowy w Polsce

03 Najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy przejadą 5 km pod dnem Odry

04 Najdłuższe tunele drogowe w Polsce

Jeszcze w tym tygodniu GDDKiA ogłosi przetarg na realizację drugiego etapu obwodnicy Warzymic i Przesławia oraz budowę obwodnicy Kołbaskowa. To kolejny krok w kierunku utworzenia Zachodniej Obwodnicy Szczecina. W ramach tej inwestycji powstać ma najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

GDDKiA rusza z inwestycjami na Zachodniej Obwodnicy Szczecina

W przyszłym roku wystartować ma kluczowa inwestycja drogowa w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o liczącą blisko 50 km (48,9 km) Zachodnią Obwodnicę Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg na budowę kilku fragmentów towarzyszącym strategicznej dla regionu drodze ogłoszony zostanie na dniach.

W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację drugiej części obwodnicy Warzymic i Przecławia, a także obwodnice Kołbaskowa. I to właśnie jest jeden z elementów włączenia ruchu do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina. poinformował na antenie Radia Szczecin wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka

Zachodnia Obwodnica Szczecina i najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 liczyć ma 48,9 km. Docelowo droga omijać będzie Szczecin od strony zachodniej i północnej. Inwestycja ma kluczowe znaczenie, bo chodzi o odciążenie obecnego wspólnego przebiegu trasy S3 i S6. Mówiąc wprost, po wybudowaniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina korki na S3 i S6 - zwłaszcza w miesiącach letnich - powinny zdecydowanie zmaleć.

Badania podłoża pod przyszłą inwestycję ruszyły już w 2018 roku. Łączny koszt badań i dokumentacji wyniósł 24,5 mln zł. Na tym etapie między innymi ustalono długość głównego elementu inwestycji - tunel pod Odrą w rejonie Polic na 5 km. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. informuje GDDKiA

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy przejadą 5 km pod dnem Odry

Budowa najdłuższego tunelu drogowego w Polsce to gigantyczne wyzwanie. Jak przekonują przedstawiciele zachodniopomorskiego GDDKiA, do tej pory - w ramach prac przygotowawczych do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina - wykonano już ponad 4 tys. odwiertów geologicznych. Część prac prowadzona była z pokładu pływających po Odrze barek. Głębokość niektórych odwiertów sięgnęła 90 metrów licząc od powierzchni lustra rzeki.

Wspominane przez ministra Marchewkę odcinki to tzw. inwestycje związane z budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Kluczowym jest właśnie realizacja drugiego etapu budowy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 stanowiący łącznik planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina z autostradą A6.

Efektem ma być m.in. nowy węzeł Szczecin Zachód, który zastąpi obecny węzeł drogowy na DK13 w rejonie Kołbaskowa.



Planowana jest wspólna realizacja inwestycji na połączeniu A6, DK13 i Zachodniej Obwodnicy Szczecina z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6. informuje GDDKiA

Najdłuższe tunele drogowe w Polsce

Wiadomo już, że najdłuższy tunel drogowy w Polsce ma mieć dwunawową konstrukcję. Oznacza to, że w istocie powstaną dwa niezależne tunele - po jednym dla każdego kierunku ruchu. W każdym znajdować się mają po dwa pasy ruchu i cała infrastruktura towarzysząca. Kierowcy jechać będą pod dnem Odry na wysokości 33 i 34 kilometra przyszłej trasy S6.

Dziś najdłuższy tunel drogowy w Polsce położony jest na terenie Warszawy. Chodzi o tunel znajdujący się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli na drodze ekspresowej S2. Tunel oddano do użytku pod koniec 2021 roku. Składa się z dwóch naw - po jednej dla każdego kierunku. W każdej znajdują się trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Długość każdej z naw to równe 2355 metrów, co czyni go najdłuższym tunelem drogowy w Polsce.

Drugim co do wielkości tunelem i najdłuższym tunelem drogowym w Polsce położonym poza obszarem zabudowanym jest natomiast - otwarty dla ruchu w sierpniu bieżącego roku - tunel na dolnośląskim fragmencie drogi ekspresowej S3. Na konstrukcję tunelu TS-26 znajdującego się na S3 między Bolkowem a Kamienną Górą, składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów - lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m oraz prawa (zachodnia) o długości 2 272,20 m.