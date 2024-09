Spis treści: 01 Pędził prawie 300 km/h. Nagranie trafiło do internetu

Pędził prawie 300 km/h. Nagranie trafiło do internetu

W sieci zostało opublikowane nagranie ukazujące przejazd motocyklisty aleją Macieja Płażyńskiego oraz tunelem pod Martwą Wisłą (po prawej stronie motocyklisty można zobaczyć gdański stadion Polsat Plus Arena Gdańsk). Kierujący jednośladem przejeżdżał między samochodami, a w pewnym momencie machał nawet ręką na jadącego przed nim kierowcę, by ten zjechał z lewego pasa. Następnie motocyklista postawił swoją maszynę na jednym kole, wyprzedzając w ten sposób kolejne samochody. Gdy motocykl znajdował się w tunelu, widać prędkościomierz, na którym pojawi się 299 km/h. Warto zaznaczyć, że w tunelu obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

Media, które zajęły się bulwersującym nagraniem szybko ustaliły, że nie był to jednostkowy wyczyn motocyklisty, w sieci publikował on więcej filmów.

Sprawą szybko zajęła się policja. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość motocyklisty. Mężczyzna został zatrzymany, gdy bez uprawnień kierował bmw. 32- latek był pobudzony, dlatego został przebadany na obecność w organizmie środków odurzających.