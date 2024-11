Spis treści: 01 Jakie paliwo jest najtańsze? Niekwestionowany lider

02 Olej napędowy wiceliderem. Zaskoczeniem czwarte miejsce

03 Elektryki daleko w tyle. Ekologicznie nie znaczy ekonomicznie?

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakłada, że "minister właściwy do spraw energii" ma obowiązek porównać ceny paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz koszty jazdy. Takie zestawienie publikowane jest kwartalnie. Przy tworzeniu najnowszego raportu, obejmującego dane za trzeci kwartał 2024 roku, uwzględniono benzynę 95-oktanową (E10), olej napędowy, gaz LPG i CNG (sprężony gaz ziemny), a także wodór oraz energię elektryczną. Samochody osobowe podzielono na dwie grupy: auta kompaktowe (średniej wielkości, zapewniające miejsce dla pięciu dorosłych osób z umiarkowaną przestrzenią na bagaż) oraz SUV-y i crossovery średniej wielkości.

Reklama

Jeśli chodzi o auta z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, wybrano najpopularniejsze modele rejestrowane w 2023 roku z mocami 100-150 KM. W przypadku aut elektrycznych również wybrano pojazdy najczęściej rejestrowane (przedział mocy 170-250 KM). Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na fakt, że auta na prąd są wyraźnie cięższe i potrzebują mocniejszych silników, w związku z tym trudno znaleźć modele ze słabszymi układami napędowymi. Dane dotyczące sprzedaży i zużycia energii zaczerpnięto z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców otrzymanych od Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jakie paliwo jest najtańsze? Niekwestionowany lider

Z najnowszego raportu wynika, że najtaniej w naszym kraju jeździ się, tu nie będzie zaskoczenia, na LPG. Przy średniej cenie wynoszącej w trzecim kwartale 2,78 zł za litr i średnim zużyciu na poziomie 7,9 litra na 100 km koszt przejechania 100 km wyniósł 21,96 zł (zarówno dla auta kompaktowego, jak i SUV-a). W tym miejscu należy zaznaczyć istotną kwestię. Z racji, że na rynku nie ma nowych pojazdów segmentu C przystosowanych do jazdy na LPG, na potrzeby raportu do obliczenia średniego zużycia paliwa resort przemysłu wybrał najpopularniejsze modele pojazdów zasilanych LPG o mocy 100-150 KM, które zostały zarejestrowane jako nowe pojazdy w 2023 roku. Chodzi tutaj o zaliczane głównie do segmentu B modele Dacii i Renault. Tylko te dwie marki oferują samochody z fabryczną instalacją gazową (trzeba jednak dodać, że kilku innych producentów oferuje również montaż instalacji w salonie, bez utraty gwarancji).

Zdjęcie Najtaniej w naszym kraju jeździ się na LPG. Średni koszt przejechania 100 km w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 21,96 zł. / Dariusz Lewandowski / East News

Olej napędowy wiceliderem. Zaskoczeniem czwarte miejsce

Drugie miejsce w zestawieniu zdobył olej napędowy. Jego średnia cena w trzecim kwartale 2024 roku wyniosła 6,34 zł za litr, a średnie zużycie w przypadku auta kompaktowego przyjęto na 4,7 l na 100 km i 5,8 l/100 km w przypadku SUV-a. Z wyliczeń wynika, że przejechanie 100 km na oleju napędowym kosztowało średnio 29,80 zł dla samochodu kompaktowego i 36,77 zł, jeśli chodzi o SUV-a.

Na ostatnim stopniu podium uplasowała się benzyna. Przejechanie 100 km samochodem kompaktowym kosztowało średnio 36,71 zł, a SUV-em 47,48 zł. W przedostatnim kwartale tego roku średnia cena benzyny wynosiła 6,33 zł za litr. Zużycie przyjęto na 5,8 l/100 km dla aut kompaktowych i 7,5 l/100 km w przypadku SUV-ów.

Zdjęcie Na jakim paliwie jeździ się najtaniej? / NewsLubuski / East News

Na czwartej lokacie znalazł się gaz CNG. Co prawda swego czasu z silnikiem na sprężony gaz ziemny oferowana była Skoda Octavia, ale obecnie trudno znaleźć takie auto na rynku. Mimo wszystko z wyliczeń resortu przemysłu wynika, że koszt przejechania 100 km autem kompaktowym wynosi w tym przypadku 41,16 zł (cena to 7,35 zł za metr sześcienny, zużycie 5,6 m3/100 km).

Elektryki daleko w tyle. Ekologicznie nie znaczy ekonomicznie?

Samochody elektryczne znalazły się dopiero na piątym miejscu zestawienia. Koszt przejechania 100 km kompaktowym autem na prąd wynosił 43,36 zł, a SUV-em 43,62 zł. Zużycie energii przyjęto na poziomie 16,3 kWh/100 km w przypadków kompaktów i 16,4 kWh dla SUV-ów. Trzeba również tutaj dodać, że ministerstwo przyjęło cenę energii na 2,66 zł za 1 kWh, czyli założyło ładowanie samochodu na szybkich stacjach. Takie rozwiązanie jest niezbędne, jeśli jeździmy w trasę, ale na co dzień nie ma sensu. Wygodniej jest ładować auto prądem zmiennym w domu, szczególnie w nocy, wtedy jest jeszcze taniej.

Szóste i ostatnie miejsce przypadło samochodom na wodór. W Polsce ich oferta jest mocno ograniczona. Z wyliczeń resortu przemysłu wynika jednak, że przejechanie 100 km wodorowym Hyundaiem Nexo kosztuje 69 zł.

Oczywiście sporządzone przez ministerstwo przemysłu zestawienie trzeba traktować bardziej orientacyjnie niż jako wyrocznię. Pamiętajmy, że informacje o średnim zużyciu energii są teoretyczne i w rzeczywistości będzie z reguły wyższe niż podają to dane techniczne. Niemniej jednak zdając sobie sprawę z przyjętych założeń i związanych z tym niedoskonałości wyliczeń, można powyższe zestawienie wykorzystać jako pewną sugestię dotyczącą tego, na jakim paliwie jazda będzie tańsza, a na jakim droższa.