W świecie gier wyścigowych niewiele tytułów może równać się z legendą serii Need for Speed. Dla entuzjastów wirtualnej motoryzacji marka ta stanowi prawdziwy synonim niezapomnianych wrażeń i emocji związanych z ulicznymi wyścigami. Przez lata kolejne odsłony gry zdobywały serca graczy na całym świecie, a jedną z najbardziej ikonicznych części do dziś pozostaje wydana w 2005 roku Need for Speed: Most Wanted. To właśnie ta produkcja na lata zapisała się złotymi literami w historii gatunku dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i fabule.

Need for Speed: Most Wanted to gra legenda

Dziewiąta odsłona serii skupiała się na dynamicznych wyścigach ulicznych, gdzie celem gracza było pokonanie wirtualnych kierowców i zdobycie miana najbardziej poszukiwanego przez policję. Gra osiągnęła ogromny sukces, sprzedając się w ponad 18 milionach egzemplarzy, co uczyniło ją najlepiej sprzedającym się tytułem w historii serii. Średnia ocen recenzji tego tytułu wahała się na poziomie 82 punktów procentowych. Równie wysoko grę oceniali także gracze, którzy w skali 1-10 ocenili grę na 8,9 punktów.

Zdjęcie Fragment okładki gry Need for Speed: Most Wanted. / materiały prasowe

Autem reklamującym tę część serii było charakterystycznie oklejone BMW E46 M3 GTR, które pełniło także funkcję pierwsze samochodu dostępnego w grze. Nic zatem dziwnego, że na 30-lecie serii Need for Speed, bawarski producent zdecydował się zrealizować marzenie fanów, tworząc rzeczywistą wersję tego legendarnego auta. Co wyróżnia ten projekt, to fakt, że zamiast bazować na "zwykłym" oklejonym M3, jak w przypadku wielu podobnych inicjatyw, niemiecki producent wybrał autentyczny model M3 GTR.

M3 GTR - jedno z najrzadszych BMW w historii

BMW E46 M3 GTR to niezwykle unikalny wariant niemieckiego coupe, stworzony głównie z myślą o wyścigach samochodowych. Wyposażony w 4-litrowy silnik V8 o mocy 450 KM samochód, charakteryzował się lekką konstrukcją i agresywnym pakietem aerodynamicznym. Stworzony w 2001 roku przez lata odnosił sukcesy w prestiżowych zawodach, takich jak American Le Mans Series czy 24-godzinny wyścig Nurburgring. Chociaż dokładna liczba zbudowanych egzemplarzy pozostaje nieznana, do dziś M3 GTR pozostaje jednym z najbardziej kultowych samochodów w historii niemieckiego producenta.

Zdjęcie M3 GTR to jedno z najrzadszych BMW w historii. / materiały prasowe

BMW M3 GTR: Most Wanted wkrótce trafi do muzeum

Co ciekawe, zaprezentowany pojazd nie trafi do sprzedaży. Miłośnicy motoryzacji i gier będą mogli zobaczyć go na żywo podczas specjalnej ekspozycji w monachijskim muzeum BMW Welt. Pojazd będzie można oglądać od 27 listopada 2024 roku. Jednocześnie w ramach rocznicy serii Need For Speed, wirtualne M3 GTR z Most Wanted powróci najnowszej aktualizacji gry Need For Speed Unbound. To bez wątpienia wielka gratka dla fanów serii.