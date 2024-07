mObywatel traci ważność. Co z prawem jazdy w telefonie?

Każdy mDowód posiada certyfikat, który umożliwia korzystanie z aplikacji i służy do potwierdzania Twojej tożsamości. To właśnie za jego pomocą szyfrowane są Twoje dane osobowe. Dzięki niemu możesz także szybko i łatwo potwierdzać swoje dane w instytucjach i przekazywać je do innych osób w bezpieczny sposób. Uzyskujesz go w momencie, gdy dodasz do aplikacji pierwszy dokument. Jest on ważny przez rok. Możesz mieć tylko jeden ważny certyfikat.

czytamy na stronie mobywatel.gov.pl