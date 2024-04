Zaczęły się zmiany w mObywatelu. Nowości nie tylko dla kierowców

mObywatel - wkrótce ważna aktualizacja dla kierowców

To jednak nie wszystko. W najbliższych miesiącach aplikacja mObywatel zyska kilka nowych funkcji przeznaczonych dla kierowców. Jedną z nich będzie opracowywany wspólnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi nowy moduł "stłuczka". Umożliwi on zgłoszenie kolizji drogowej firmie ubezpieczeniowej bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez konieczności wzywania policji czy spisywania papierowych oświadczeń.

To bez wątpienia ważna wiadomość dla zmotoryzowanych. W skali roku na polskich drogach dochodzi do przeszło 360 tysięcy kolizji. Niemal zawsze takie zdarzenie wiąże się z dużym stresem dla biorących w nim udział osób. Chociaż sporo kierowców profilaktycznie wozi ze sobą stosowne oświadczenia przygotowane przez ubezpieczycieli, nierzadko ze względu na pośpiech i chaos, w ich wypełnieniu brakuje wielu kluczowych informacji. To z kolei w znaczący sposób wydłuża proces likwidacji szkody. Teraz, zamiast sporządzać protokół stłuczki na kartce, użytkownicy będą mogli to zrobić z poziomu mObywatela "weryfikując wzajemnie swoją tożsamość". Dzięki współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wypełniony protokół od razu trafiałby właśnie do tych firm.

Kiedy moduł "Stłuczka" pojawi się w mObywatelu?

Na obecną chwilę nie wiadomo jednak, kiedy nowy moduł zawita do aplikacji. Zapytany o to na początku roku wiceminister, zapowiedział, że powinno to nastąpić w drugiej połowie tego roku. Wciąż są bowiem prowadzone negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi pod kątem opracowania wspólnego formularza.

mObywatel - nowe funkcje i rozwiązania na 2024 rok

Jednocześnie wraz z modułem "stłuczka", mObywatel zyska kolejne rozwiązania. Jeszcze w tym roku aplikacja powinna zostać wzbogacona o poniższe funkcje:

Chatbot, czyli wirtualny asystent informujący o dostępnych usługach rządowych;

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty;

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji;

Możliwość zarządzenia powiadomieniami;

Rozwój funkcji ePłatności;

Sekcja Twoje sprawy, gdzie będzie można podejrzeć statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) składane przez obywatela;

Legitymacja Radcy Prawnego i Aplikanta Radcowskiego;

Możliwość uzyskiwania danych do Rejestru Danych Kontaktowych;

Zmiana języka aplikacji;

Usprawnianie UX/UI aplikacji;

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Położnej.

Wyżej wymienione funkcje są już na etapie prac. W planach jest jednak jeszcze więcej nowości, które jednak nie są jeszcze w fazie realizacji:

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej;

Możliwość podpisywania dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem;

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi;

Rozwój usług Urzędu Skarbowego;

Możliwość zawieszania i odwieszania dowodu osobistego;

Moduł Moja firma;

e-Doręczenia.

Aplikacja mObywatel 2.0 jest dostępna dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych opartych na systemach Android oraz iOS.