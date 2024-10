Spis treści: 01 Mitsubishi pokaże dwa nowe modele. Padła data

Mitsubishi chce zwiększyć swoją ofertę w Europie. W 2025 roku do oferowanych obecnie modeli dołączyć mają dwa SUV-y segmentu C, czyli. Jak podkreślono, jest to najważniejszy segment w Europie.

Dzięki zastosowaniu strategii dwutorowej oferty w najsilniejszym europejskim segmencie C-SUV, będziemy oferować pełną gamę zelektryfikowanych układów napędowych, które zaspokoją potrzeby klientów w różnych przedziałach cenowych powiedział Frank Krol, prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors Europe

O dwóch nowych modelach póki co zbyt wiele nie wiadomo. Pierwszy z modeli, które zadebiutują w przyszłym roku, został zapowiedziany w grudniu 2023 r. Jak poinformowano wówczas, za opracowanie auta odpowiedzialna jest spółka Ampere - dział, który w grupie Renault zajmuje się pojazdami elektrycznymi (Mitsubishi deklarowało, że zainwestowało w spółkę blisko 200 mln euro). O drugim SUV-ie segmentu C wiadomo natomiast tyle, że będzie on wyposażony zarówno w napęd spalinowy (silnik benzynowy), jak i hybrydowy.

Zdjęcie Mitsubishi zwraca uwagę, że w latach 2023-2025 wprowadzi na rynek pięć nowych aut. W 2023 roku pojawiły się ASX i Colt (na zdjęciu), czyli auta bliźniacze do modeli Renault. / Bożydar Pająk / INTERIA.PL

Marka zwróciła uwagę, że w wyniku debiutu dwóch aut w przyszłym roku w latach 2023-2025 wprowadzi na rynek pięć nowych modeli. Dwa pierwsze pojawiły się w 2023 roku i były to ASX oraz Colt - bliźniacze pojazdy dla modeli Renault, czyli Captura i Clio. W 2024 roku na rynku europejskim zadebiutował natomiast przystosowany do potrzeb klientów ze Starego Kontynentu Mitsubishi Outlander. Marka zapowiada, że oba nowe SUV-y będą produkowane w Europie przez Grupę Renault, "przy zachowaniu całkowitej odrębności stylistycznej marki Mitsubishi".

Zdjęcie Jednym z nowych modeli Mitsubishi jest europejski wariant Outlandera. / INTERIA.PL

Do kwestii wprowadzenia w 2023 roku dwóch aut bliźniaczo podobnych do modeli Renault odniósł się w rozmowie z Interią sam szef europejskiego oddziału Mitsubishi. "Dwa lata temu musieliśmy szybko podejmować decyzje, żeby pozostać na rynku europejskim. Nie będzie więcej modeli Mitsubishi opartych na stylistyce Renault. Każdy nowy model otrzyma oryginalny wygląd, zgodny z estetyką i DNA naszej marki" - powiedział Frank Krol.

Zapowiedział on również, że marka rozważa wprowadzenie kolejnych miejskich modeli. Zdradził ponadto, że nazwa jednego z kompaktowych SUV-ów będzie "dobrze znana na rynku". Zaznaczył jednak, że nie będzie to Lancer.