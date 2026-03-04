W skrócie Mitsubishi ogłosiło rozpoczęcie sprzedaży nowego Grandisa w Polsce z pełnym cennikiem i listą wersji.

Grandis oferowany jest jako kompaktowy SUV w ośmiu wariantach wyposażenia, z cenami od 120,5 tys. do 151,5 tys. zł.

W ofercie są dwa zelektryfikowane układy napędowe: mild hybrid (MHEV) 1.3 T o mocy 140 KM oraz pełna hybryda (HEV) o łącznej mocy 157 KM.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Mitsubishi Grandis już w Polsce - start sprzedaży

Grandis to kompaktowy SUV segmentu C przygotowany z myślą o rynku europejskim. Gama obejmuje osiem wariantów, wynikających z połączeń wersji wyposażenia, napędów i przekładni.

Ceny Mitsubishi Grandis w Polsce zaczynają się od 120,5 tys. zł za bazową wersję i sięgają 151,5 tys. zł w topowej odmianie.

W ofercie znajdują się dwa zelektryfikowane układy napędowe. Mitsubishi materiały prasowe

Mitsubishi Grandis - silniki i dane techniczne

W ofercie znajdują się dwa zelektryfikowane układy napędowe. Pierwszy to mild hybrid (MHEV) z silnikiem 1.3 T o mocy 140 KM. Jednostka może być łączona z 6-biegową skrzynią manualną lub 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DCT.

Ceny Mitsubishi Grandis w Polsce zaczynają się od 120,5 tys. zł za bazową wersję i sięgają 151,5 tys. zł w topowej odmianie. Mitsubishi materiały prasowe

Drugą propozycją jest pełna hybryda (HEV) o łącznej mocy 157 KM (116 kW). Układ wykorzystuje benzynowy silnik 1,8 l o mocy 109 KM, współpracujący z dwoma silnikami elektrycznymi oraz akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,4 kWh.

Grandis to kompaktowy SUV segmentu C przygotowany z myślą o rynku europejskim. Mitsubishi materiały prasowe

Według danych producenta samochód zużywa 4,3 l/100 km w cyklu WLTP i emituje 98 g CO2/km. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi około 9,1 s, a masa pojazdu to 1391 kg.

Mitsubishi Grandis - ceny i wersje wyposażenia

W gamie Mitsubishi Grandis przewidziano trzy poziomy wyposażenia: Invite, Intense i Instyle. W zależności od wersji dostępne są także pakiety dodatkowe, m.in. Cold i Style, dlatego w cenniku pojawiają się konfiguracje takie jak Invite z pakietem Cold czy Intense z pakietami Cold i Style. Te same poziomy wyposażenia przewidziano zarówno dla odmiany z napędem MHEV, jak i dla wersji z pełną hybrydą HEV.

Podstawowa konfiguracja Invite z pakietem Cold kosztuje od 120,5 tys. zł z manualną skrzynią biegów lub 130,5 tys. zł z przekładnią dwusprzęgłową DCT. Już w standardzie samochód oferuje zestaw systemów bezpieczeństwa, w tym m.in. system ograniczania skutków kolizji czołowych, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz system ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości. Na wyposażeniu znajdują się również reflektory LED, kamera cofania i tylne czujniki parkowania.

W zakresie komfortu kierowca otrzymuje automatyczną klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, tempomat, ekran multimedialny 10,4 cala z bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Mitsubishi materiały prasowe

W zakresie komfortu kierowca otrzymuje automatyczną klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, tempomat, ekran multimedialny 10,4 cala z bezprzewodową obsługą Android Auto i Apple CarPlay, a także indukcyjną ładowarkę do smartfona. Pakiet Cold obejmuje m.in. podgrzewane przednie fotele.

Wersje z napędem MHEV dostępne są w trzech poziomach wyposażenia: Invite, Intense i Instyle. Te same poziomy wyposażenia przewidziano również dla odmiany z pełną hybrydą HEV. Mitsubishi materiały prasowe

Wyżej w gamie znajduje się wersja Intense z pakietami Cold i Style, której ceny zaczynają się od 127,5 tys. zł w wariancie z manualną skrzynią biegów oraz 139,5 tys. zł z przekładnią DCT. W tej konfiguracji pojawiają się m.in. 19-calowe felgi aluminiowe, adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym podczas cofania. Komfort użytkowania zwiększają m.in. elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, podgrzewana kierownica i przednia szyba oraz dodatkowe elementy stylistyczne wnętrza.

W zależności od wersji dostępne są także pakiety dodatkowe, m.in. Cold i Style. Mitsubishi materiały prasowe

Najwyższa odmiana Instyle kosztuje od 151,5 tys. zł i jest dostępna z przekładnią DCT. Wersja ta oferuje najbardziej rozbudowane wyposażenie, obejmujące m.in. system kamer 360 stopni, automatyczne parkowanie, panoramiczne okno dachowe oraz cyfrowy zestaw wskaźników. Całość uzupełnia system audio Harman Kardon z 9 głośnikami.

W ofercie znajduje się również wersja z pełnym napędem hybrydowym HEV, której ceny zaczynają się od 136,9 tys. zł.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja