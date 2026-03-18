W skrócie Mitsubishi wprowadza limitowaną wersję ASX Black Edition, wyróżniającą się dwukolorowym nadwoziem, czarnymi detalami oraz bogatym wyposażeniem.

ASX Black Edition jest dostępny z silnikiem 1.2T 115 KM z manualną skrzynią za 108 290 zł lub 1.3T mild hybrid 140 KM z automatem za 118 290 zł.

Model objęty jest 5-letnią gwarancją fabryczną z możliwością wydłużenia do 8 lat lub 160 tys. km, 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia oraz programem assistance do 8 lat w przypadku regularnego serwisu.

Model ASX jest zdecydowanym bestsellerem w gamie japońskiego producenta, którego - według danych IBMR Samar - od stycznia do końca listopada 2025 r. zarejestrowano w Polsce około 1,5 tys. egzemplarzy. Chociaż Mitsubishi nie musi martwić się o sprzedaż tego samochodu to wprowadza limitowaną odmianę z myślą o tych klientach, którzy oczekują czegoś więcej niż oferuje standardowa konfiguracja. Zmiany mogą się podobać.

Bestsellerowy model ASX, dostępny obecnie w salonach Mitsubishi Motors już od 92 290 zł, zyskuje od dziś atrakcyjną wersję specjalną - Black Edition. Dwa zaawansowane warianty napędu, ekskluzywna stylistyka oraz bogate wyposażenie, w tym systemy wspomagania kierowcy i środowisko użytecznych aplikacji Google na pokładzie, z pewnością przekonają do nowej wersji szeroką grupę klientów

Czym wyróżnia się Mitsubishi ASX Black Edition?

ASX Black Edition już na pierwszy rzut oka różni się od pozostałych wersji - przede wszystkim dwukolorowym nadwoziem z kontrastowym dachem i lusterkami. Chociaż sama nazwa tej wersji sugeruje czarną kolorystykę, to klienci mogą wybrać również biały lakier metalizowany z czarnym dachem i lusterkami oraz czerwony metalizowany w dwóch wariantach - z czarnym dachem i lusterkami lub tylko z czarnymi lusterkami.

Całość uzupełniają czarne felgi aluminiowe o średnicy 18 cali oraz liczne detale wykończeniowe w tym samym kolorze, takie jak elementy na progach czy w dekoracyjnych partiach bocznych i tylnych zderzaków.

Z kolei we wnętrzu na pokładzie znalazły się m.in. podgrzewane fotele, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów oraz rozbudowany system multimedialny z ekranem o przekątnej 10,4 cala i obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. Standardem jest także klimatyzacja automatyczna, przednie reflektory w technologii LED, kamera cofania i tylne czujniki parkowania, system bezkluczykowego dostępu oraz pakiet systemów wspomagających kierowcę.

Dwa silniki do wyboru i konkretne ceny. Ile kosztuje Mitsubishi ASX Black Edition?

Nowa wersja dostępna jest w dwóch wariantach napędowych. Podstawowa jednostka to silnik 1.2T o mocy 115 KM współpracujący z 6-biegową skrzynią manualną - taka konfiguracja została wyceniona na 108 290 zł. Droższa opcja to układ 1.3T mild hybrid o mocy 140 KM z 7-stopniową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową, za który zapłacić trzeba 118 290 zł.

ASX Black Edition dostępny jest w wersji z silnikiem 1.2T lub 1.3T MHEV. Mitsubishi materiały prasowe

8 lat spokoju w standardzie. Gwarancja Mitsubishi ASX Black Edition

ASX Black Edition objęty jest 5-letnią gwarancją fabryczną z możliwością wydłużenia ochrony do 8 lat lub 160 tys. km. Producent oferuje także 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia oraz 8-letnią (lub 160 000 km) ochronę na akumulator trakcyjny. Do tego dochodzi program assistance, który może obowiązywać nawet przez 8 lat pod warunkiem regularnego serwisowania auta.

Ile kosztuje podstawowa wersja Mitsubishi ASX?

Podstawowa wersja modelu wyprodukowanego w 2026 r. z silnikiem 1.2 o mocy 115 KM kosztuje katalogowo 114 290 zł, jednakże obecnie na stronie producenta obowiązuje rabat i cena została obniżona do 105 290 zł. Za najtańszą wersję 1.3 mild hybrid należy - po uwzględnieniu rabatu - zapłacić 115 290 zł. Z kolei odmiana Intense to wydatek rzędu 124 290 zł, a Instyle 136 290 zł.

Natomiast ceny modeli z ubiegłego roku rozpoczynają się od 86 990 zł za wersję z jednostką 1.0 o mocy 91 KM lub 90 990 zł za ASX z tym samym silnikiem, który dodatkowo wyposażony jest w instalację LPG. Odmiany hybrydowe to wydatek rzędu 97 990 zł.

