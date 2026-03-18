Mitsubishi ASX Black Edition. Drapieżny wygląd idzie w parze z ceną

Wiktor Seredyński

Mitsubishi rozszerza ofertę swojego najpopularniejszego SUV-a o nową wersję. ASX Black Edition wyróżnia się przede wszystkim stylistyką, ale przy okazji oferuje też bogate wyposażenie, dwa warianty napędowe oraz zaskakującą cenę.

Czarny Mitsubishi ASX Black Edition z reflektorami LED na asfaltowej drodze, w otoczeniu pól i drzew.
Mitsubishi ASX Black Edition już w sprzedaży. Ile kosztuje i czym się wyróżnia?

W skrócie

  • Mitsubishi wprowadza limitowaną wersję ASX Black Edition, wyróżniającą się dwukolorowym nadwoziem, czarnymi detalami oraz bogatym wyposażeniem.
  • ASX Black Edition jest dostępny z silnikiem 1.2T 115 KM z manualną skrzynią za 108 290 zł lub 1.3T mild hybrid 140 KM z automatem za 118 290 zł.
  • Model objęty jest 5-letnią gwarancją fabryczną z możliwością wydłużenia do 8 lat lub 160 tys. km, 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia oraz programem assistance do 8 lat w przypadku regularnego serwisu.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Model ASX jest zdecydowanym bestsellerem w gamie japońskiego producenta, którego - według danych IBMR Samar - od stycznia do końca listopada 2025 r. zarejestrowano w Polsce około 1,5 tys. egzemplarzy. Chociaż Mitsubishi nie musi martwić się o sprzedaż tego samochodu to wprowadza limitowaną odmianę z myślą o tych klientach, którzy oczekują czegoś więcej niż oferuje standardowa konfiguracja. Zmiany mogą się podobać.

Bestsellerowy model ASX, dostępny obecnie w salonach Mitsubishi Motors już od 92 290 zł, zyskuje od dziś atrakcyjną wersję specjalną - Black Edition. Dwa zaawansowane warianty napędu, ekskluzywna stylistyka oraz bogate wyposażenie, w tym systemy wspomagania kierowcy i środowisko użytecznych aplikacji Google na pokładzie, z pewnością przekonają do nowej wersji szeroką grupę klientów
powiedział dyrektor marki Piotr Szewczyk.

Czym wyróżnia się Mitsubishi ASX Black Edition?

ASX Black Edition już na pierwszy rzut oka różni się od pozostałych wersji - przede wszystkim dwukolorowym nadwoziem z kontrastowym dachem i lusterkami. Chociaż sama nazwa tej wersji sugeruje czarną kolorystykę, to klienci mogą wybrać również biały lakier metalizowany z czarnym dachem i lusterkami oraz czerwony metalizowany w dwóch wariantach - z czarnym dachem i lusterkami lub tylko z czarnymi lusterkami.

Całość uzupełniają czarne felgi aluminiowe o średnicy 18 cali oraz liczne detale wykończeniowe w tym samym kolorze, takie jak elementy na progach czy w dekoracyjnych partiach bocznych i tylnych zderzaków.

Z kolei we wnętrzu na pokładzie znalazły się m.in. podgrzewane fotele, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów oraz rozbudowany system multimedialny z ekranem o przekątnej 10,4 cala i obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. Standardem jest także klimatyzacja automatyczna, przednie reflektory w technologii LED, kamera cofania i tylne czujniki parkowania, system bezkluczykowego dostępu oraz pakiet systemów wspomagających kierowcę.

Dwa silniki do wyboru i konkretne ceny. Ile kosztuje Mitsubishi ASX Black Edition?

Nowa wersja dostępna jest w dwóch wariantach napędowych. Podstawowa jednostka to silnik 1.2T o mocy 115 KM współpracujący z 6-biegową skrzynią manualną - taka konfiguracja została wyceniona na 108 290 zł. Droższa opcja to układ 1.3T mild hybrid o mocy 140 KM z 7-stopniową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową, za który zapłacić trzeba 118 290 zł.

Czarny samochód typu SUV Mitsubishi ASX z przyciemnianymi szybami, nowoczesnym oświetleniem LED i ciemnymi felgami prezentuje się na ciemnym tle podkreślającym sportowy charakter auta.
ASX Black Edition dostępny jest w wersji z silnikiem 1.2T lub 1.3T MHEV.Mitsubishimateriały prasowe

8 lat spokoju w standardzie. Gwarancja Mitsubishi ASX Black Edition

ASX Black Edition objęty jest 5-letnią gwarancją fabryczną z możliwością wydłużenia ochrony do 8 lat lub 160 tys. km. Producent oferuje także 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia oraz 8-letnią (lub 160 000 km) ochronę na akumulator trakcyjny. Do tego dochodzi program assistance, który może obowiązywać nawet przez 8 lat pod warunkiem regularnego serwisowania auta.

Testy

Maciej Olesiuk
Ile kosztuje podstawowa wersja Mitsubishi ASX?

Podstawowa wersja modelu wyprodukowanego w 2026 r. z silnikiem 1.2 o mocy 115 KM kosztuje katalogowo 114 290 zł, jednakże obecnie na stronie producenta obowiązuje rabat i cena została obniżona do 105 290 zł. Za najtańszą wersję 1.3 mild hybrid należy - po uwzględnieniu rabatu - zapłacić 115 290 zł. Z kolei odmiana Intense to wydatek rzędu 124 290 zł, a Instyle 136 290 zł.

Natomiast ceny modeli z ubiegłego roku rozpoczynają się od 86 990 zł za wersję z jednostką 1.0 o mocy 91 KM lub 90 990 zł za ASX z tym samym silnikiem, który dodatkowo wyposażony jest w instalację LPG. Odmiany hybrydowe to wydatek rzędu 97 990 zł.

Najnowsze