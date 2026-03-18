W skrócie Audi A2 powróci na rynek w nowej, elektrycznej wersji jako A2 e-tron.

Nowe Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku i będzie produkowane w Ingolstadt.

Nie ujawniono dotąd szczegółów technicznych, ale sugerowana jest jednoczęściowa sylwetka oraz platforma MEB Plus.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pierwsze Audi A2 trafiło na rynek na początku 2000 roku. Samochód, jak na ówczesne czasy miał niezwykłą konstrukcję. Nadwozie wykonano z aluminium i oparto na aluminiowej ramie przestrzennej, błotniki czy klapa bagażnika była z tworzywa. Maska Audi A2 w ogóle się nie otwierała, dostępna była tylko niewielka klapka, za jej pośrednictwem możliwe było sprawdzenie oleju i dolanie płynu do spryskiwacza.

Pierwsze A2 nie było bestsellerem, ale pamiętamy je do dziś

Samochód okazał się nieco zbyt awangardowy, jego sprzedaż nigdy nie osiągnęła zakładanych poziomów. W 2005 roku zakończono produkcję, powstało w sumie tylko 176 377 egzemplarzy.

A jaki będzie nowe Audi A2 e-tron? Ujawniona przez niemieckiego producenta grafika sugeruje, że wyglądem będzie nawiązywać do pierwszego modelu o tej nazwie. Samochód ma jednobryłowe nadwozie i będzie modelem niewielkim, chociaż nie wiadomo czy aż tak niedużym, że jak pierwotne A2, które miało tylko 383 cm długości.

Jakie będzie Audi A2 e-tron?

Audi nie ujawniło jeszcze żadnych szczegółów technicznych nowego A2 e-tron. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że samochód zostanie oparty na tej samej platformie MEB Plus, z której korzystaną inne nowe małe elektryczne modele grupy Volkswagena, z ID. Polo i ID. Cross na czele.

Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku. Samochód będzie produkowany w Niemczech, w zakładzie w Ingolstadt.

