Audi A2 wraca na rynek. Premiera jeszcze w 2026 roku
Audi A2 wróci na rynek. Samochód o tej nazwie niemiecki koncern sprzedawał na początku wieku, potem auto zniknęło, a teraz wróci w nowej formie. Samochód będzie miał napęd elektryczny, jego pełna nazwa to A2 e-tron, a zadanie, jakie przed nim postawiono to przyciągnięcie młodych kierowców.
Pierwsze Audi A2 trafiło na rynek na początku 2000 roku. Samochód, jak na ówczesne czasy miał niezwykłą konstrukcję. Nadwozie wykonano z aluminium i oparto na aluminiowej ramie przestrzennej, błotniki czy klapa bagażnika była z tworzywa. Maska Audi A2 w ogóle się nie otwierała, dostępna była tylko niewielka klapka, za jej pośrednictwem możliwe było sprawdzenie oleju i dolanie płynu do spryskiwacza.
Pierwsze A2 nie było bestsellerem, ale pamiętamy je do dziś
Samochód okazał się nieco zbyt awangardowy, jego sprzedaż nigdy nie osiągnęła zakładanych poziomów. W 2005 roku zakończono produkcję, powstało w sumie tylko 176 377 egzemplarzy.
A jaki będzie nowe Audi A2 e-tron? Ujawniona przez niemieckiego producenta grafika sugeruje, że wyglądem będzie nawiązywać do pierwszego modelu o tej nazwie. Samochód ma jednobryłowe nadwozie i będzie modelem niewielkim, chociaż nie wiadomo czy aż tak niedużym, że jak pierwotne A2, które miało tylko 383 cm długości.
Jakie będzie Audi A2 e-tron?
Audi nie ujawniło jeszcze żadnych szczegółów technicznych nowego A2 e-tron. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że samochód zostanie oparty na tej samej platformie MEB Plus, z której korzystaną inne nowe małe elektryczne modele grupy Volkswagena, z ID. Polo i ID. Cross na czele.
Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku. Samochód będzie produkowany w Niemczech, w zakładzie w Ingolstadt.