W skrócie Mercedes-Benz stawia na recykling i ponowne wykorzystanie części samochodowych, redukując ślad węglowy nowych modeli.

Firma wdraża program, który zmienia materiały i technologie używane w produkcji, podkreślając znaczenie aluminium i stali z recyklingu oraz nowoczesnych metod produkcji baterii.

Samochody wycofane z użytku staną się źródłem części do nowych modeli, a nawet stare opony czy poduszki powietrzne zostaną ponownie wykorzystane.

Jedyną przeszkodą w tworzeniu nowych modeli nie są już wyłącznie coraz bardziej zaostrzane normy emisji spalin czy widmo zbliżającego się wielkimi krokami zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi, ale także nacisk na ekologiczną produkcję oraz skuteczne wykorzystanie egzemplarzy, które zostały już wycofane z eksploatacji. Niemiecki gigant rozpoczyna program technologiczny o nazwie "Tomorrow XX" i zapowiada najbardziej radykalną w swojej historii przebudowę w zakresie materiałów i zasobów. Ponad 40 nowych komponentów i materiałów ma znacząco obniżyć ślad węglowy i sprawić, że obecne samochody marki Mercedes staną się bazą do powstawania zupełnie nowych modeli w przyszłości.

Od reflektora po dywanik samochodowy. Mercedes chce wykorzystać zużyte części do produkcji nowych

Program "Tomorrow XX" obejmuje całą gamę Mercedesa - od modeli elektrycznych, przez hybrydy plug-in, aż po samochody spalinowe. Cel jest jasny - dekarbonizacja, oszczędność zasobów oraz przede wszystkim poprawa gospodarki obiegu zamkniętego począwszy od pierwszych szkiców, a na ponownym przetworzeniu egzemplarzy wycofanych z użytku kończąc. Zgodnie z zapowiedziami analizie poddany zostanie każdy pojedynczy element.

Zapomnij o wymianie całego reflektora. Mercedes będzie projektował podzespoły jak w latach 80.

Cały proces wdrożenia innowacyjnego programu rozpoczyna się już na etapie kreślenia pierwszych szkiców. Idealnym przykładem jest reflektor - dziś to zaawansowany, nierozbieralny element, który jest klejony. Niemiecki producent wraca jednak do korzeni i prostoty z lat 80. ubiegłego wieku i projektuje go tak, aby był skręcany. Dzięki temu będzie można go rozłożyć, naprawić, a także ponownie wykorzystać w przyszłości. Uderzenie kamienia nie będzie zatem oznaczać konieczności wymiany całej lampy, a jedynie poszczególnego elementu. To skuteczny sposób na oszczędność CO2, surowców i pieniędzy.

Wycofane z eksploatacji egzemplarze będą bazą części do nowych modeli. Co wiecej, wiele podzespołów będzie można rozłożyć na części. Mercedes-Benz materiały prasowe

Gruntowne zmiany obejmą również samą konstrukcję, ponieważ - zgodnie z nowymi założeniami - spawanie ultradźwiękowe zostanie zastąpione formą termoplastycznych połączeń nitowych, które będzie można ponownie rozdzielić. We wnętrzu królować będą natomiast materiały wykonane z recyklatu PET - produkcja wykończenie drzwi zmniejszy ślad węglowy o połowę, a dywaników z tego samego surowca nawet o 75 proc.

CLA już powstaje z bardziej ekologicznego aluminium. Jego śladem pójdą kolejne modele

Mercedes planuje transformację całego łańcucha dostaw. Wprowadzone zostaną także zmiany odnoszące się do dwóch materiałów, które odpowiadają za lwią część emisji CO2 w przemyśle motoryzacyjnym - aluminium i stali.

Niemiecki producent zapowiada pełne przejście na energię odnawialną w procesach produkcyjnych, a także wykorzystywanie stali produkowanej metodą bezpośredniej redukcji z wykorzystaniem wodoru oraz aluminium z udziałem recyklatu sięgającym nawet 86 proc. Mercedes chwali się, że już dziś część elementów w nowym CLA powstaje z aluminium, którego produkcja generuje o 70 proc. mniej CO2.

Wycofane pojazdy staną się "dawcami". Ze zużytych opon powstanie skóra

Jednym z głównych założeń będzie także wykorzystanie wycofanych z eksploatacji pojazdów, które mają stać się bazą do produkcji wielu elementów. Przetworzone poduszki powietrzne staną się elementami mocowań silnika, a zużyte, przetworzone opony będą wykorzystywane jako materiał będący alternatywą dla skóry. Osłony podwozia będą wykonywane w 100 proc. z tworzyw pochodzących ze starych pojazdów i są już bliskie wdrożenia.

Elektromobilność przeszkodą dla ekologii? Mercedes ma plan na baterie

Najwięcej kontrowersji budzą oczywiście baterie w pojazdach elektrycznych, których produkcja jest jednym z największych źródeł CO2. Już dziś Mercedes postawił na możliwie najbardziej ekologiczną produkcję i korzysta z nowych technologii - takich jak sucha powłoka elektrod - pozwalających oszczędzać ogromne ilości energii. Jednocześnie znacząco rośnie udział materiałów z recyklingu w anodach i katodach.

W ramach programu powstanie pilotażowa instalacja w Kuppenheim, która ma umożliwić recykling akumulatorów w obiegu zamkniętym. Długofalowy cel Mercedesa nie pozostawia złudzeń - bateria ma być nie tylko wydajna, ale przede wszystkim cyrkularna i niemal neutralna pod względem emisji CO2. Plan na kolejne lata jest zatem wyjątkowo ambitny i nie najprostszy do zrealizowania.

