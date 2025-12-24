Ile kosztuje w Polsce ładowanie samochodu elektrycznego? Różnice są ogromne
EV Klub Polska oraz portal elektromobilni.pl opracowały grudniowy ranking cen ładowania samochodów elektrycznych. Niestety, potwierdza on rosnącą dysproporcję na rynku. Różnica sięga aż...300 proc.!
W skrócie
- Grudniowy ranking cen ładowania samochodów elektrycznych pokazuje ogromne różnice sięgające nawet 300% w zależności od operatora, lokalizacji i pory dnia.
- Tesla wyróżnia się najniższymi stawkami za szybkie i ultraszybkie ładowanie, chociaż korzystne ceny wymagają abonamentu lub posiadania samochodu tej marki.
- Grudzień przyniósł liczne promocje, takie jak pierwsze darmowe ładowanie w GreenWay czy uruchomienie nowych ogólnodostępnych hubów Tesli.
Pocieszeniem jest fakt, że rynek pozostał stabilny, a ceny utrzymały się na w miarę stałym poziomie. Tyczy się to zarówno segmentu wolnego ładowania do 22 kW, szybkiego do 150 kW oraz ultraszybkiego powyżej tej wartości. Niestety, dysproporcje są ogromne i zależą nie tylko od operatora, ale i lokalizacji, a nawet pory dnia.
Kategoria ładowania prądem przemiennym (AC)
W pierwszej kategorii okazuje się, że średnio najtańsze stawki oferuje MOYA Energia. Wahają się one od 0,99 zł do 1,99 zł/1 kWh. W punktach ChargeEuropa za 1 kWh zapłacimy już 1,75 zł, trzy grosze więcej usługa kosztuje nas w sieci Polenergia. Najwięcej wydamy w Powerdot, bo 2,48 zł/kWh. Średni koszt jednej kWh w segmencie AC wynosi ok. 1,90 zł.
Tesla najlepsza, jeśli chodzi o ładowanie szybkie i ultraszybkie
Jeśli chodzi o ładowanie DC (czyli szybkie do 150 kW), najniższe stawki rzędu 1,00-1,90 zł oferuje Tesla, ale pod warunkiem, że posiadacie samochód tej marki. Ze 1,99 zł/kWh na drugim miejscu uplasowało się ScreenCharge. Na przeciwnym biegunie natomiast znalazły się Shell Recharge, w którym musimy zapłacić do 3,19 zł, oraz NOXO. Ceny w tej ostatniej sieci wahają się od 3,09 do nawet 3,39 zł/kWh.
Największe różnice cenowe występują w segmencie ultraszybkiego ładowania HPC. Także i w tym przypadku prym wiedzie koncern Elona Muska, ceny wynoszą od 0,90 do 1,90 zł/kWh. Do tego potrzebny jest jednak abonament. Jego koszt to już 50 zł miesięcznie bądź 450 zł rocznie. Jeśli nie jeździmy Teslą, to w punktach ładowania tej marki zapłacimy ok. 2 zł/kWh.
Ciekawą ofertę prezentuje Ekoen, gdzie widełki wynoszą od 1,49 do 2,99 zł/kWh. Z rankingu jasno wynika, że większość operatorów zeszła cenowo poniżej 2,70 zł. Najgłębiej sięgniemy do portfela w punktach ładowania należących do NOXO (3,49 zł), IONITY (bez abonamentu 3,50 zł, z abonamentem 2,05 zł) i Shell Recharge (3,29-3,59 zł).
W grudniu pojawiło się wiele ciekawych promocji wśród operatorów stacji ładowania elektryków
Grudzień przyniósł wiele ciekawych promocji. Dla przykładu GreenWay w swoich 31 hubach ładowania (400 kW) wprowadził pierwsze ładowanie dla danego użytkownika za darmo - i to bez limitu kWh! Oferta obowiązuje do 11 stycznia 2026 r.
Swoją ofertę z kolei ujednolicił Orlen Charge. Do listopada na stacjach do 125 kW za 1 kWh trzeba było zapłacić przynajmniej 2,69 zł, a powyżej 125 kW 3,19 zł. Teraz stawka wynosi stałe i niezmienne 2,40 zł/kWh zarówno na ładowarkach DC oraz HPC.
Tesla Supercharger udostępniła siedem hubów dla użytkowników wszystkich marek w Rumii, Odolionie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Dzięki temu na mapie Polski przybyło 90 ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym największy hub z 22 punktami.
W rankingu uwzględniono punkty należące do Tesla Supercharger, ChargeEuropa, Polenergia eMobility, MOYA energia, Horyzont EV, Enefit, Lidl, Tauron, ChargeIn+, ScreenCharge, eleport, Budimex Mobility, ORLEN Charge, Ekoen, power dot, Greenway Polska, Shell Recharge, NOXO, IONITY.