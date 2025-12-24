W skrócie Grudniowy ranking cen ładowania samochodów elektrycznych pokazuje ogromne różnice sięgające nawet 300% w zależności od operatora, lokalizacji i pory dnia.

Tesla wyróżnia się najniższymi stawkami za szybkie i ultraszybkie ładowanie, chociaż korzystne ceny wymagają abonamentu lub posiadania samochodu tej marki.

Grudzień przyniósł liczne promocje, takie jak pierwsze darmowe ładowanie w GreenWay czy uruchomienie nowych ogólnodostępnych hubów Tesli.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pocieszeniem jest fakt, że rynek pozostał stabilny, a ceny utrzymały się na w miarę stałym poziomie. Tyczy się to zarówno segmentu wolnego ładowania do 22 kW, szybkiego do 150 kW oraz ultraszybkiego powyżej tej wartości. Niestety, dysproporcje są ogromne i zależą nie tylko od operatora, ale i lokalizacji, a nawet pory dnia.

Kategoria ładowania prądem przemiennym (AC)

W pierwszej kategorii okazuje się, że średnio najtańsze stawki oferuje MOYA Energia. Wahają się one od 0,99 zł do 1,99 zł/1 kWh. W punktach ChargeEuropa za 1 kWh zapłacimy już 1,75 zł, trzy grosze więcej usługa kosztuje nas w sieci Polenergia. Najwięcej wydamy w Powerdot, bo 2,48 zł/kWh. Średni koszt jednej kWh w segmencie AC wynosi ok. 1,90 zł.

Tesla najlepsza, jeśli chodzi o ładowanie szybkie i ultraszybkie

Jeśli chodzi o ładowanie DC (czyli szybkie do 150 kW), najniższe stawki rzędu 1,00-1,90 zł oferuje Tesla, ale pod warunkiem, że posiadacie samochód tej marki. Ze 1,99 zł/kWh na drugim miejscu uplasowało się ScreenCharge. Na przeciwnym biegunie natomiast znalazły się Shell Recharge, w którym musimy zapłacić do 3,19 zł, oraz NOXO. Ceny w tej ostatniej sieci wahają się od 3,09 do nawet 3,39 zł/kWh.

Największe różnice cenowe występują w segmencie ultraszybkiego ładowania HPC. Także i w tym przypadku prym wiedzie koncern Elona Muska, ceny wynoszą od 0,90 do 1,90 zł/kWh. Do tego potrzebny jest jednak abonament. Jego koszt to już 50 zł miesięcznie bądź 450 zł rocznie. Jeśli nie jeździmy Teslą, to w punktach ładowania tej marki zapłacimy ok. 2 zł/kWh.

Ciekawą ofertę prezentuje Ekoen, gdzie widełki wynoszą od 1,49 do 2,99 zł/kWh. Z rankingu jasno wynika, że większość operatorów zeszła cenowo poniżej 2,70 zł. Najgłębiej sięgniemy do portfela w punktach ładowania należących do NOXO (3,49 zł), IONITY (bez abonamentu 3,50 zł, z abonamentem 2,05 zł) i Shell Recharge (3,29-3,59 zł).

W grudniu pojawiło się wiele ciekawych promocji wśród operatorów stacji ładowania elektryków

Grudzień przyniósł wiele ciekawych promocji. Dla przykładu GreenWay w swoich 31 hubach ładowania (400 kW) wprowadził pierwsze ładowanie dla danego użytkownika za darmo - i to bez limitu kWh! Oferta obowiązuje do 11 stycznia 2026 r.

Swoją ofertę z kolei ujednolicił Orlen Charge. Do listopada na stacjach do 125 kW za 1 kWh trzeba było zapłacić przynajmniej 2,69 zł, a powyżej 125 kW 3,19 zł. Teraz stawka wynosi stałe i niezmienne 2,40 zł/kWh zarówno na ładowarkach DC oraz HPC.

Tesla Supercharger udostępniła siedem hubów dla użytkowników wszystkich marek w Rumii, Odolionie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Dzięki temu na mapie Polski przybyło 90 ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym największy hub z 22 punktami.

W rankingu uwzględniono punkty należące do Tesla Supercharger, ChargeEuropa, Polenergia eMobility, MOYA energia, Horyzont EV, Enefit, Lidl, Tauron, ChargeIn+, ScreenCharge, eleport, Budimex Mobility, ORLEN Charge, Ekoen, power dot, Greenway Polska, Shell Recharge, NOXO, IONITY.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL