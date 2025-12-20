Projekt przygotował dział Mercedes-Benz Special Trucks we współpracy z firmą Hellgeth Engineering. Oficjalnie mowa o "luksusowym show carze", ale w praktyce to coś więcej: test granic tego, jak daleko można przesunąć pojęcie komfortu w pojeździe zaprojektowanym do pracy w najgorszych możliwych warunkach.

Czym właściwie jest Unimog

Dla wielu czytelników nazwa "Unimog" może brzmieć enigmatycznie - i to zrozumiałe. To nie jest samochód osobowy ani nawet typowa ciężarówka. Unimog to specjalistyczny pojazd terenowy produkowany przez Mercedesa od dekad, wykorzystywany przez wojsko, służby ratownicze, energetykę, leśników i przemysł ciężki. Jego naturalnym środowiskiem są góry, pustynie, bagna i tereny dotknięte katastrofami.

Unimog słynie z rozwiązań, których nie znajdziemy w żadnym, najbardziej terenowym SUV-ie: portalowych osi zapewniających ogromny prześwit, ekstremalnych kątów natarcia i zejścia, sztywnej, ale elastycznej ramy oraz napędu, który pozwala jechać tam, gdzie kończy się droga - albo tam, gdzie nigdy jej nie było.

To właśnie na tej bazie Mercedes postanowił zbudować projekt dla klientów, którzy nie pytają "czy się da", tylko "jak daleko".

Ten Unimog wymyka się wszelkim definicjom luksusowego pojazdu Florian Duve materiały prasowe

Technika z pola walki, komfort z segmentu premium

Bazą luksusowego show cara jest Unimog U 4023 - wersja projektowana do najcięższych zadań. Zamiast standardowego silnika zastosowano jednak sześciocylindrową jednostkę OM 936 o mocy 300 KM.

Napęd na cztery koła, blokady mechanizmów różnicowych, przekładnie dostosowane do jazdy w ekstremalnym terenie - wszystko to pozostało na swoim miejscu. Różnica zaczyna się tam, gdzie w klasycznym Unimogu kończy się myślenie o wygodzie.

Kabina została wykończona skórą, pojawiły się ergonomiczne fotele, dekoracyjne przeszycia, oświetlenie LED i cyfrowy system kamer MirrorCam zamiast klasycznych lusterek. Z zewnątrz pojazd wyróżnia się matowym lakierem, specjalnymi kołami i nową sygnaturą świetlną. To wciąż maszyna robocza - ale ubrana w luksusowy garnitur.]

Kabina tego wyjątkowego egzemplarza została wykończona skórą Florian Duve materiały prasowe

Auto do testów dla klienta

Mercedes bardzo jasno komunikuje, że to nie jest zapowiedź nowego modelu. Ten samochód nie trafi do cenników i nie pojawi się w salonach. Powstał jako pokaz możliwości i odpowiedź na zapotrzebowanie bardzo specyficznej grupy klientów - ludzi, dla których pieniądze nie są barierą, a bezpieczeństwo, niezależność i zdolność dotarcia "wszędzie" mają realną wartość.

Co istotne, projekt nie kończy się na halach wystawowych. Mercedes zapowiada, że pojazd będzie testowany w realnych warunkach przez jednego z klientów. To oznacza, że marka zbiera dane i sprawdza, czy taki kierunek ma sens również poza statyczną ekspozycją.

Samochód trafi do testowej floty jednego z klientów Florian Duve materiały prasowe

Samochód na "czarną godzinę"

Ten Unimog nie powstał z myślą o korkach, ładowarkach czy normach emisji spalin. To pojazd zaprojektowany na sytuacje, w których infrastruktura przestaje działać, drogi znikają, a dostęp do pomocy jest ograniczony. W tym sensie hasła o "końcu świata" czy "czarnej godzinie" nie są przesadą - to dokładnie ten kontekst, w którym takie konstrukcje mają sens.

Dla większości kierowców to motoryzacyjna ciekawostka. Dla najbogatszych - potencjalna polisa ubezpieczeniowa na wszystko, czego nie da się przewidzieć. Mercedes pokazuje, że nawet w świecie pełnym SUV-ów i crossoverów wciąż potrafi zbudować coś, co wymyka się prostym kategoriom.

