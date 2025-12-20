Tak wygląda Mercedes na koniec świata. Ten samochód powstał dla bogaczy
Skóra, 300 KM i technika znana z pojazdów wojskowych. Mercedes zaprezentował ekstremalny samochód pokazowy, który bardziej pasuje do wizji końca świata niż do codziennego ruchu drogowego. To nie jest SUV, nie trafi do salonów i nie powstał z myślą o masowym kliencie. To demonstracja możliwości - i sygnał wysłany do bardzo wąskiej, bardzo bogatej grupy odbiorców.
Projekt przygotował dział Mercedes-Benz Special Trucks we współpracy z firmą Hellgeth Engineering. Oficjalnie mowa o "luksusowym show carze", ale w praktyce to coś więcej: test granic tego, jak daleko można przesunąć pojęcie komfortu w pojeździe zaprojektowanym do pracy w najgorszych możliwych warunkach.
Czym właściwie jest Unimog
Dla wielu czytelników nazwa "Unimog" może brzmieć enigmatycznie - i to zrozumiałe. To nie jest samochód osobowy ani nawet typowa ciężarówka. Unimog to specjalistyczny pojazd terenowy produkowany przez Mercedesa od dekad, wykorzystywany przez wojsko, służby ratownicze, energetykę, leśników i przemysł ciężki. Jego naturalnym środowiskiem są góry, pustynie, bagna i tereny dotknięte katastrofami.
Unimog słynie z rozwiązań, których nie znajdziemy w żadnym, najbardziej terenowym SUV-ie: portalowych osi zapewniających ogromny prześwit, ekstremalnych kątów natarcia i zejścia, sztywnej, ale elastycznej ramy oraz napędu, który pozwala jechać tam, gdzie kończy się droga - albo tam, gdzie nigdy jej nie było.
To właśnie na tej bazie Mercedes postanowił zbudować projekt dla klientów, którzy nie pytają "czy się da", tylko "jak daleko".
Technika z pola walki, komfort z segmentu premium
Bazą luksusowego show cara jest Unimog U 4023 - wersja projektowana do najcięższych zadań. Zamiast standardowego silnika zastosowano jednak sześciocylindrową jednostkę OM 936 o mocy 300 KM.
Napęd na cztery koła, blokady mechanizmów różnicowych, przekładnie dostosowane do jazdy w ekstremalnym terenie - wszystko to pozostało na swoim miejscu. Różnica zaczyna się tam, gdzie w klasycznym Unimogu kończy się myślenie o wygodzie.
Kabina została wykończona skórą, pojawiły się ergonomiczne fotele, dekoracyjne przeszycia, oświetlenie LED i cyfrowy system kamer MirrorCam zamiast klasycznych lusterek. Z zewnątrz pojazd wyróżnia się matowym lakierem, specjalnymi kołami i nową sygnaturą świetlną. To wciąż maszyna robocza - ale ubrana w luksusowy garnitur.]
Auto do testów dla klienta
Mercedes bardzo jasno komunikuje, że to nie jest zapowiedź nowego modelu. Ten samochód nie trafi do cenników i nie pojawi się w salonach. Powstał jako pokaz możliwości i odpowiedź na zapotrzebowanie bardzo specyficznej grupy klientów - ludzi, dla których pieniądze nie są barierą, a bezpieczeństwo, niezależność i zdolność dotarcia "wszędzie" mają realną wartość.
Co istotne, projekt nie kończy się na halach wystawowych. Mercedes zapowiada, że pojazd będzie testowany w realnych warunkach przez jednego z klientów. To oznacza, że marka zbiera dane i sprawdza, czy taki kierunek ma sens również poza statyczną ekspozycją.
Samochód na "czarną godzinę"
Ten Unimog nie powstał z myślą o korkach, ładowarkach czy normach emisji spalin. To pojazd zaprojektowany na sytuacje, w których infrastruktura przestaje działać, drogi znikają, a dostęp do pomocy jest ograniczony. W tym sensie hasła o "końcu świata" czy "czarnej godzinie" nie są przesadą - to dokładnie ten kontekst, w którym takie konstrukcje mają sens.
Dla większości kierowców to motoryzacyjna ciekawostka. Dla najbogatszych - potencjalna polisa ubezpieczeniowa na wszystko, czego nie da się przewidzieć. Mercedes pokazuje, że nawet w świecie pełnym SUV-ów i crossoverów wciąż potrafi zbudować coś, co wymyka się prostym kategoriom.