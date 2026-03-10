Masz takie logo na swoim aucie? Może cię słono kosztować

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Współczesne samochody coraz częściej wyróżniają się efektownymi detalami przyciągającymi wzrok. Jednym z nich jest podświetlane logo, które nocą staje się wyraźnym elementem auta. Jak się jednak okazuje, w niektórych krajach taki charakterystyczny dodatek wkrótce może mieć konsekwencje prawne.

article cover
Włochy biorą na cel podświetlane logotypy samochodów. Wkrótce będą zakazane?Maciej OlesiukINTERIA.PL

W skrócie

  • Podświetlane logo samochodu może prowadzić do konsekwencji prawnych w niektórych krajach, na przykład we Włoszech.
  • Włoskie przepisy nie uznają podświetlanego logo za homologowany element oświetlenia i klasyfikują je jako dekorację, co grozi karą finansową.
  • Na polskim rynku podświetlana gwiazda Mercedesa ma być oferowana opcjonalnie, lecz wcześniejsze przypadki pokazują, że mogą pojawić się przeszkody prawne.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podświetlane logo oraz liczne elementy świetlne w nowych samochodach to trend obserwowany na całym świecie. Nie ogranicza się on do jednej marki - Audi, Volkswagen, BMW od dawna wykorzystują podświetlane logo wkomponowane w część chłodnicy. O krok dalej poszedł Mercedes, który w niedawno zaprezentowanym modelu klasy S zaoferował również świecącą pionową gwiazdę.

Włoskie przepisy mówią jasno. Świecące logo to dekoracja

Tymczasem jak donosi włoski serwis motor1 - we Włoszech obowiązujące przepisy jasno określają, jakie rodzaje świateł mogą znajdować się w samochodzie. Artykuły 72 i 153 Kodeksu Drogowego oraz późniejsze przepisy wykonawcze stanowią, że Każde źródło światła musi spełniać określoną funkcję - być homologowane i odpowiadać kategorii, takiej jak światła postojowe, mijania czy do jazdy dziennej.

Podświetlony pionowy znaczek, choć bez wątpienia efektowny, nie spełnia żadnej z tych funkcji. Nie jest światłem pozycyjnym ani kierunkowskazem, a jego obecność nie zwiększa ani widoczności auta, ani bezpieczeństwa na drodze. Według włoskich ustawodawców podświetlane logo pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, co może wprowadzać w błąd innych uczestników ruchu.

Zobacz również:

Mercedes klasy S przeszedł modernizację. Zakres zmian robi wrażenie.
Premiery

Nowy Mercedes klasy S: 2700 zmian i ChatGPT. Ile kosztuje luksus po liftingu?

Maciej Olesiuk
Maciej Olesiuk

    Masz auto z podświetlanym logo? Możesz zapłacić karę

    W związku z tym włoskie przepisy mogą traktować podświetlaną gwiazdę Mercedesa jako niedozwolony element, nawet jeśli w innych krajach stanowi standardowy dodatek w ofercie producenta. W praktyce oznacza to, że kierowcy, którzy zakupią tak wyposażone auto w innym kraju, we Włoszech mogą być narażeni na wysokie kary finansowe.

    Przepisy te stwarzają również komplikacje logistyczne dla producenta - ten sam model, który w innych państwach jest oferowany z efektownym podświetleniem, we Włoszech musi trafić do salonów bez tej opcji.

    Włoskie media donoszą, że na razie problem dotyczy głównie odrębnych podświetlanych znaków, np. pionowych, takich jak wspomniana gwiazda w klasie S. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości Włochy pójdą o krok dalej i zakażą używania także popularnych podświetlanych logo wkomponowanych w chłodnicę.

    Podświetlone logo Mercedesa umieszczone na masce samochodu, z wyraźnym odbiciem znaku na błyszczącej powierzchni karoserii.
    Podświetlone logo Mercedesa wygląda świetnie. Czy jednak trafi na polski rynek? Fot. mercedesbenz_pl @instagrammateriał zewnętrzny

    Te - zgodnie z unijnymi regulacjami wprowadzonymi w 2023 roku - są dozwolone pod warunkiem, że stanowią część homologowanego oświetlenia pozycyjnego lub do jazdy dziennej. We Włoszech stanowią jednak niejako "szarą strefę" bo chociaż wciąż są dostępne w nowych samochodach, to zgodnie z interpretacją dla rynku włoskiego, nie powinny zostać homologowane.

    Świecąca gwiazda Mercedesa a rynek polski. Będzie zakaz?

    Pytanie pozostaje również w kontekście podświetlanej gwiazdy Mercedesa na polskim rynku. Producent oficjalnie informuje, że element ten trafi do Polski jako wyposażenie opcjonalne w późniejszym terminie.

    Tymczasem sytuacja sprzed kilku lat z podobnym rozwiązaniem w samochodach marki Rolls-Royce - konkretnie podświetlaną figurką "Spirit of Ecstasy" - pokazała, że także tutaj mogą pojawić się problemy. Przypomnijmy, że w 2020 roku unijna dyrektywa dotycząca zanieczyszczenia świetlnego zmusiła producenta do usunięcia podświetlenia ze swojego logo. Czy tak samo będzie z Mercedesem?

    Nowy Mercedes CLA Shooting BrakeinteriaINTERIA.PL

    Najnowsze