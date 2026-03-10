W skrócie Podświetlane logo samochodu może prowadzić do konsekwencji prawnych w niektórych krajach, na przykład we Włoszech.

Włoskie przepisy nie uznają podświetlanego logo za homologowany element oświetlenia i klasyfikują je jako dekorację, co grozi karą finansową.

Na polskim rynku podświetlana gwiazda Mercedesa ma być oferowana opcjonalnie, lecz wcześniejsze przypadki pokazują, że mogą pojawić się przeszkody prawne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podświetlane logo oraz liczne elementy świetlne w nowych samochodach to trend obserwowany na całym świecie. Nie ogranicza się on do jednej marki - Audi, Volkswagen, BMW od dawna wykorzystują podświetlane logo wkomponowane w część chłodnicy. O krok dalej poszedł Mercedes, który w niedawno zaprezentowanym modelu klasy S zaoferował również świecącą pionową gwiazdę.

Włoskie przepisy mówią jasno. Świecące logo to dekoracja

Tymczasem jak donosi włoski serwis motor1 - we Włoszech obowiązujące przepisy jasno określają, jakie rodzaje świateł mogą znajdować się w samochodzie. Artykuły 72 i 153 Kodeksu Drogowego oraz późniejsze przepisy wykonawcze stanowią, że Każde źródło światła musi spełniać określoną funkcję - być homologowane i odpowiadać kategorii, takiej jak światła postojowe, mijania czy do jazdy dziennej.

Podświetlony pionowy znaczek, choć bez wątpienia efektowny, nie spełnia żadnej z tych funkcji. Nie jest światłem pozycyjnym ani kierunkowskazem, a jego obecność nie zwiększa ani widoczności auta, ani bezpieczeństwa na drodze. Według włoskich ustawodawców podświetlane logo pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, co może wprowadzać w błąd innych uczestników ruchu.

Masz auto z podświetlanym logo? Możesz zapłacić karę

W związku z tym włoskie przepisy mogą traktować podświetlaną gwiazdę Mercedesa jako niedozwolony element, nawet jeśli w innych krajach stanowi standardowy dodatek w ofercie producenta. W praktyce oznacza to, że kierowcy, którzy zakupią tak wyposażone auto w innym kraju, we Włoszech mogą być narażeni na wysokie kary finansowe.

Przepisy te stwarzają również komplikacje logistyczne dla producenta - ten sam model, który w innych państwach jest oferowany z efektownym podświetleniem, we Włoszech musi trafić do salonów bez tej opcji.

Włoskie media donoszą, że na razie problem dotyczy głównie odrębnych podświetlanych znaków, np. pionowych, takich jak wspomniana gwiazda w klasie S. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości Włochy pójdą o krok dalej i zakażą używania także popularnych podświetlanych logo wkomponowanych w chłodnicę.

Podświetlone logo Mercedesa wygląda świetnie. Czy jednak trafi na polski rynek? Fot. mercedesbenz_pl @instagram materiał zewnętrzny

Te - zgodnie z unijnymi regulacjami wprowadzonymi w 2023 roku - są dozwolone pod warunkiem, że stanowią część homologowanego oświetlenia pozycyjnego lub do jazdy dziennej. We Włoszech stanowią jednak niejako "szarą strefę" bo chociaż wciąż są dostępne w nowych samochodach, to zgodnie z interpretacją dla rynku włoskiego, nie powinny zostać homologowane.

Świecąca gwiazda Mercedesa a rynek polski. Będzie zakaz?

Pytanie pozostaje również w kontekście podświetlanej gwiazdy Mercedesa na polskim rynku. Producent oficjalnie informuje, że element ten trafi do Polski jako wyposażenie opcjonalne w późniejszym terminie.

Tymczasem sytuacja sprzed kilku lat z podobnym rozwiązaniem w samochodach marki Rolls-Royce - konkretnie podświetlaną figurką "Spirit of Ecstasy" - pokazała, że także tutaj mogą pojawić się problemy. Przypomnijmy, że w 2020 roku unijna dyrektywa dotycząca zanieczyszczenia świetlnego zmusiła producenta do usunięcia podświetlenia ze swojego logo. Czy tak samo będzie z Mercedesem?

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL