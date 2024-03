Luksus i moc w jednym. Przyjechali na zgrupowanie autami wartymi miliony

Trwają przygotowania do mistrzostw Europy 2024. Biało-Czerwoni zgodnie z tradycją na marcowe zgrupowanie kadry przybyli do warszawskiego hotelu DoubleTree by Hilton. Nie obyło się bez markowych ubrań, drogich zegarków i luksusowych maszyn. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przyjechali autami wartymi miliony. Te SUV-y ociekają luksusem i dysponują ogromną mocą.

Zdjęcie Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie autem za milion złotych/ADRIAN DENNIS /