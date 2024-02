Iga Świątek wyjaśniła dziennikarza sportowego. Zaserwowała mocną ripostę

Trzeci turniej, trzecie Porsche? Iga idzie po swoje

Choć Iga Świątek należy do rodziny Porsche, nie oznacza to, że nie będzie mogła wziąć udziału w kolejnym turnieju w Stuttgarcie. Czy i w tym roku wróci do domu z nowym samochodem? Nie jest to wykluczone. Tenisistkę można też spotkać za kierownicą innych, nie tylko elektrycznych modeli. Współpraca z marką pozwala jej na poznawanie wszystkich aut w gamie modelowej.