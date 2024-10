Spis treści: 01 Co wypadek to zmiana przepisów. Nie tak robi się dobre prawo

02 Kolejna zmiana prawa i podniesienie kar nic nie dadzą

03 Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne. Dopiero rok 2024 jest wyjątkiem

Ostatnie lata to festiwal zmian w prawie o ruchu drogowym. Wszystko zaczęło się po głośnym wypadku na ul. Sokratesa w Warszawie, gdzie zginął pieszy przechodzący przez przejście, potrącony przez tuningowane BMW. Wypadek ten był impulsem do zmiany przepisów dotyczących pieszych - wprowadzono przepis o pierwszeństwie pieszego "wchodzącego", nie definiując jednak tego pojęcia, co do dziś budzi olbrzymie kontrowersje.

Po innym wypadku, spowodowanym przez pijanego kierowcę, w którym zginęli rodzice małych dzieci, wprowadzono konfiskatę samochodów pijanych kierowców. W międzyczasie drastycznie podniesiono wysokość mandatów i liczbę punktów karnych za przewinienia, a także zlikwidowano kursy redukujące punkty i wprowadzono ich dwuletnią ważność. Z tych ostatnich zmian wycofano się zresztą równo po roku.

Po niedawnym wypadku w Warszawie, spowodowanym przez recydywistę Łukasza Ż., znów pojawiły się pomysły zmieniania prawa. Tym razem mówi się o wprowadzeniu "zabójstwa drogowego", a projekt ten powszechnie krytykują eksperci od prawa karnego.

I o ile jeszcze 2023 rok był rekordowo bezpieczny, to już w bieżącym roku statystyki wypadkowe rosną i 2024 rok będzie pierwszym w tym wieku, gdy stan drogowego bezpieczeństwa ulegnie pogorszeniu.

- Potrzeba nam kompleksowych działań. Samo podniesienie kar i zmiana prawa, które już teraz jest trudne do zrozumienia z powodu licznych modyfikacji i braku egzekwowania, nic nie zmieni. De facto ludzie mają coraz mniejszy szacunek do tego prawa - powiedziała PAP Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Według ekspertki potrzebne są rozwiązania na wielu poziomach. - Potrzebujemy np. edukacji sędziów. Pokazania im, jaka jest waga tego problemu. Obecnie mam wrażenie, że podejście do kierowców łamiących przepisy drogowe bywa zbyt łagodne - powiedziała Olszewska.

Jej zdaniem potrzebna jest również zmiana sposobu uzyskiwania prawa jazdy. - My zdajemy na prawo jazdy, a potrzebujemy dobrego szkolenia młodych kierowców. To też jest obszar do poprawy - dodała.

- Ważny jest też większy nadzór. Mamy braki w policji, to zwiększmy ilość fotoradarów - powiedziała. Podkreśliła przy tym, że w Polsce jest około 600 fotoradarów, podczas gdy we Francji - 5 tysięcy.

W ubiegłym roku w Polsce doszło do niemal 21 tys. wypadków drogowych, w których zginęły 1 893 osoby, 24 125 osób zostało rannych, zaś 7 595 osób zostało ciężko rannych - wynika z rządowego raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W najgorszym pod tym względem roku 1997 doszło do 66 586 wypadków, w których zginęło 7311 osób a 83 162 zostały ranne. Od tamtej pory każdy kolejny rok na drogach był lepszy.

Dla porównania - w 2023 roku z własnej ręki zginęły 5 233 osoby, a więc ponad 2,5-krotnie więcej niż w wypadkach.