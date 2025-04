Lidl, tak jak inne sieci sklepów, przygotował specjalną ofertę przed świętami Wielkanocy. Oprócz typowych produktów kojarzących się z okresem świątecznym, przygotowano jednak również szereg produktów dla zmotoryzowanych Wszak przed świętami wielu kierowców chce zadbać o swoje auto, by np. w czasie rodzinnych spotkań pokazać się w czystym i dobrze wyglądającym pojeździe.

Ponadto z racji, że zaledwie niespełna dwa tygodnie po Wielkanocy zacznie się długi weekend majowy, Lidl postanowił połączyć te dwie okazje, by zaoferować zmotoryzowanym klientom różnego rodzaju narzędzia i kosmetyki do aut. Oferta startuje już dziś, 14 kwietnia 2025 r.

I tak już od dziś klienci będą mogli znaleźć na sklepowych regałach m.in. zestaw narzędzi do demontażu marki Parkside w cenie 14,99 zł za komplet. Klienci mają do wyboru trzy różne zestawy. Takie narzędzia mogą przydać się, kiedy np. będziemy chcieli przeprowadzić drobne prace naprawcze wewnątrz samochodu.

Oprócz tego w ofercie znajdziemy także zestaw pięciu par szczypiec (m.in. kombinerki czy szczypce do zdejmowania izolacji). Koszt takiego kompletu to 49,99 zł.

Z racji, że temperatury są ostatnio bardzo wysokie i wielu kierowców wkrótce będzie decydować się na zmianę kół, w Lidlu można kupić klucz dynamometryczny z przedłużką o długości do 125 mm oraz trzema nasadkami. Koszt takiego klucza to 119 zł. A gdyby pojawiły się jakieś problemy ze zdjęciem koła, w ofercie sieci sklepów znaleźć można również zestaw narzędzi do uszkodzonych śrub w cenie 39,99 zł.