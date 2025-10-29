W skrócie Kia wprowadza odświeżacz powietrza o zapachu benzyny dla nabywców elektrycznego modelu EV4, aby zaspokoić tęsknotę za tradycyjną motoryzacją.

Nowy zapach stworzony został przez fińskiego perfumiarza, korzystającego z nut oleju silnikowego, metalu, jaśminu i benzyny.

Chociaż auta elektryczne Kia stanowią już 29 proc. sprzedaży tej marki w Finlandii, innowacyjny gadżet może bardziej służyć promocji EV4 niż realnie wpływać na wyniki sprzedaży.

Chociaż producenci samochodów jednoznacznie zaznaczają, że wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 r. może okazać się strzałem w kolano dla całej branży, to od elektromobilności nie jesteśmy już w stanie uciec.

Jednak spora część kierowców otwarcie neguje pojazdy BEV twierdząc, że ograniczają swobodne przemieszczanie się z powodu konieczności dokładnego planowania trasy z uwzględnieniem punktów ładowania, a także niewielkiego zasięgu. Prawdziwi petrolheadzi twierdzą natomiast, że największym minusem jest bezszelestne i bezzapachowe przemierzanie kilometrów.

Importer Kia stworzył odświeżacz powietrza o zapachu benzyny

Astara Auto Finland, czyli firma zajmująca się importem samochodów południowokoreańskiego producenta do tego nordyckiego kraju, stworzyła wyjątkowy odświeżacz powietrza, który będzie bezpłatnie dodawany do nowych modeli EV4. Produkcja tego kompaktowego modelu rozpoczęła się w sierpniu w Żylinie na Słowacji.

Zdaniem dyrektora handlowego Astara Auto Finland Klausa Pohjali, rezygnacja z silnika spalinowego jest ogromnym i bardzo istotnym krokiem, dlatego firma postanowiła dodać odrobinę nostalgicznej historii nowemu samochodowi z napędem elektrycznym tworząc odświeżacz o zapachu benzyny. Kompozycję zapachową stworzył fiński perfumiarz Max Perttula, który wykorzystał składniki najczęściej stosowane w męskich perfumach i połączył je z kwiatem jaśminu.

Odświeżacz powietrza o zapachu benzyny. To zapach dedykowany do aut elektrycznych

Aby uzyskać charakterystyczną woń perfumiarz połączył bazę o zapachu oleju silnikowego z metalicznymi i mineralnymi nutami przypominającymi aromat warsztatu samochodowego. Z kolei nuta benzyny nadaje zapachowi trwały, lecz stonowany ton, ale gdyby jej proporcje były większe kompozycja mogłaby zmienić się w owocowy jaśmin. "Na koniec ożywiłem zapach "metalizując" i "szlifując" go związkami ambry, dziegciem brzozowym i galbanum" - dodaje Perttula.

Auta elektryczne Kia odpowiadają za 29 proc. sprzedaży marki w Finlandii. Czy nowy zapach podkręci zainteresowanie?

W Finlandii zdecydowana większość samochodów wciąż zasilana jest paliwami kopalnymi, a w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku pojazdy z napędem elektrycznym stanowiły 35 proc. całkowitej sprzedaży aut w kraju. W tym samym okresie modele BEV odpowiadały za 29 proc. sprzedaży marki Kia w tym państwie. Czy nowy zapach jest w stanie podkręcić sprzedaż modelu EV4? Śmiem wątpić, jednak sam odświeżacz może mieć zupełnie inną, ukrytą funkcję - ten absurdalny gadżet może skutecznie zwiększyć rozpoznawalność najnowszego elektryka produkowanego w Żylinie.

Kia EV4 to nowość w gamie południowokoreańskiego producenta, która ma podbić segment C, w którym - zgodnie z prognozami - za siedem lat modele elektryczne będą stanowić aż 65 proc. sprzedaży. Kia przekonuje, że jest to samochód stworzony na miarę Europejczyka przy uwzględnieniu panujących trendów i potrzeb klientów ze Starego Kontynentu. Tym samym do rodziny EV, w której znajdują się już modele oznaczone cyframi 6, 9, 5 oraz 3, dołączył EV4 w dwóch wersjach nadwozia - klasyczny hatchback oraz futurystycznie wyglądający Fastback.

