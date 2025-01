Szczególnie niepokojące wyniki odnotowano w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych - spośród 338 zarejestrowanych przejazdów, aż 15 proc. stanowiły wykroczenia, a w 90 proc. przypadków były to kwalifikowane wykroczenia. Według psychologa transportu, Ulricha Chiellino, użytkownicy hulajnóg elektrycznych wykazują się większą beztroską niż inni uczestnicy ruchu drogowego. Wpływ na to ma specyficzne odczucie jazdy oraz fakt, że większość osób korzysta z hulajnóg współdzielonych, gdzie opłata naliczana jest za każdą minutę, co może skłaniać do ignorowania czerwonego światła na krótkich trasach.