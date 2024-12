Spis treści: 01 Krzysztof Stanowski parkuje na miejscu dla elektryków. Nie ładuje i nie żałuje

02 Stacje ładowania na parkingach sklepów i galerii. Trzeba patrzeć na znaki

03 Czy służby mogą interweniować na parkingu galerii?

04 Jaki mandat za parkowanie na miejscu do ładowania? Kierowcy elektryków też muszą się pilnować

Krzysztof Stanowski parkuje na miejscu dla elektryków. Nie ładuje i nie żałuje

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia SUV-a zaparkowanego na tzw. zielonej kopercie, czyli na miejscu do ładowania samochodu elektrycznego. Z postu można wywnioskować, że samochód należy do Krzysztofa Stanowskiego.

Właściciel Kanału Zero szybko odniósł się do zarzutów. Dziennikarz przyznał się do tego, że to jego auto stało na zielonej kopercie. Stanowski stwierdził, że jego auto "to akurat hybryda" (dziennikarz nie precyzuje, ale w kontekście późniejszej wypowiedzi można zakładać, że chodziło mu o hybrydę typu plug-in, którą można ładować z gniazdka), więc mógł pozostawić auto w tym miejscu, by naładować akumulator trakcyjny. Potwierdził jednak, że w dniu zrobienia fotografii nie podłączał auta do ładowania. "Jak podjeżdżam do Galerii Mokotów w godzinach, gdy jest mały ruch (to zdjęcie pewnie zrobiłeś koło 14:15) i gdy jest masa wolnych "zielonych" miejsc, no i tylko po to, by załatwić coś szybkiego na parterze przy tym wejściu to tam parkuję" - napisał Stanowski.

