Pojazdy można obejrzeć 16 czerwca, a oferty składać do 23 czerwca 2025 r.

To kolejna już taka akcja Krakowa, a dokładniej ZDMK, który - podobnie jak mieszkańcy - ma dosyć wrastających przy drogach pojazdów, które zostały porzucone przez właściciel i zajmują tak potrzebne miejsca postojowe. Odholowanie na miejski parking uwalnia przestrzeń dla kierowców, ale jest również okazję do tego, by dać tym pojazdom drugie życie. Wszystkie trafiają bowiem na aukcje, gdzie można je kupić za ułamek rynkowej ceny.