AMW regularnie organizuje przetargi, w ramach których można nabyć pojazdy wycofane z użytkowania przez wojsko i policję. Najczęściej w drodze licytacji sprzedawane są samochody osobowe, terenowe, ciężarowe oraz specjalistyczne, a od czasu do czasu pojawiają się również motocykle. W najnowszej ofercie oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu znalazło się osiem motocykli, a część z nich brała już udział w marcowej licytacji.

Wśród oferowanych jednośladów zdecydowanie wyróżniają się motocykle marki BMW z serii R1200 RT i K1200 GT. To dobrze znane i cenione modele, które od lat wykorzystywane są przez drogówkę oraz Służbę Ochrony Państwa.

Oferowane egzemplarze pochodzą z 2008 r., a ich przebiegi - jak na motocykle turystyczne - są zaskakująco niskie. To świetna okazja na zakup pełnoprawnego globtrotera, zwłaszcza że pojazdy z takim rodowodem zwykle były regularnie serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Model GT to sportowo-turystyczny motocykl napędzany czterocylindrową jednostką o pojemności 1 157 ccm i mocy 152 KM. Z kolei w ramie R1200 RT znajduje się silnik typu bokser o pojemności 1 170 ccm i mocy 109 KM.

To zdecydowanie najpopularniejszy model motocykla, który używany był przez lata w polskiej policji. Na sprzedaż trafiły dwa egzemplarze Hondy CBF1000A. Ten model japońskiego producenta wyróżnia się genialną i mocną jednostką napędową generującą 98 KM , a także lekkim prowadzeniem. Dodając do tego bezawaryjność, solidność i dobre wykonanie, czyli cechy, z którymi utożsamiana jest Honda, otrzymujemy niemalże idealny motocykl sportowo-turystyczny.

Ostatni na liście oferowanych motocykli jest zdecydowanie najtańszy. Model NT700 wyprodukowany w 2008 r. przejechał nieco ponad 40 tys. km. Powypadkowy i niekompletny egzemplarz w marcu był już oferowany na licytacji - podobnie jak poprzednie egzemplarze - za 4 tys. zł, a aktualnie AMW obniżyło cenę do 2,5 tys. zł.

