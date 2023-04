Kontrolka z wykrzyknikiem. Co robić, gdy się zapali?

Oprac.: Marcin Gościński

Kontrolki z wykrzyknikiem w samochodzie to sygnał, że coś jest nie tak. To może być drobna usterka, albo poważniejsza awaria. Co robić, gdy na desce rozdzielczej zapali się żółty trójkąt z wykrzyknikiem albo czerwony wykrzyknik w kółku?

Zdjęcie Podświetlona żółta kontrolka. Co oznacza? / 123RF/PICSEL