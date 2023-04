Kierowca wzbudził podejrzenia strażników. W kołach znaleźli 1,5 mln zł

Spis treści: 01 W zatrzymanej ciężarówce znajdowały się narkotyki

02 W kołach naczepy kierowca przewoził 34 kg narkotyków Dał policjantom 200 zł na "dobry obiad". I dodał, żeby "nie robili ceregieli"

W zatrzymanej ciężarówce znajdowały się narkotyki

Ciężarówka została zatrzymana do kontroli w Suwałkach. Służby ustaliły, że w zestawie, który jechał z jednego z krajów Europy Zachodniej, może znajdować się znaczna ilość narkotyków. W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej zajęli się szczegółowym sprawdzaniem ciężarówki.

Kontrola prowadzona była z udziałem funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Suwałk. Prześwietlili oni naczepę mobilnym skanerem RTG. Ponadto w kontroli brał udział pies wyszkolony do wyszukiwania narkotyków.

Zdjęcie W trakcie kontroli wyszło na jaw, że w kołach zapasowych naczepy znajdują się pakunki różnej wielkości. Do ich wydobycia potrzebny był specjalistyczny sprzęt strażaków. / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

Ustalenia funkcjonariuszy, co do tego, że w pojeździe znajdują się narkotyki, okazały się jak najbardziej słuszne. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że w kołach zapasowych naczepy znajdowały się pakunki różnej wielkości. Do ich wydobycia potrzebny był specjalistyczny sprzęt strażaków.

Reklama

Wideo youtube

W kołach naczepy kierowca przewoził 34 kg narkotyków

W 89 pakunkach znajdował się susz. Przeprowadzony narkotest wykazał, że jest to susz konopi indyjskich, czyli marihuana. Służby zabezpieczyły łącznie 34 kg narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość jest szacowana na ponad 1,5 mln złotych.

Zdjęcie Czarnorynkowa wartość suszu, który znajdował się w 89 pakunkach, szacowana jest na ponad 1,5 mln złotych. / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

Kierujący zestawem 50-letni obywatel Polski został zatrzymany. Prokurator postawił mu zarzut przewożenia znacznej ilości narkotyków w postaci marihuany. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny grozi mu kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

***