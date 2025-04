Unia Europejska i Chiny prowadzą rozmowy na temat wycofania się wspólnoty z karnych ceł nałożonych na samochody elektryczne importowane z Chin. Unijny komisarz do spraw handlu, Maros Sefcovic, rozmawiał w tej kwestii z chińskim ministrem handlu, Wangiem Wentao.

Warto dodać, że opłatami objęto także marki spoza Chin, które swoje samochody wytwarzają w Państwie Środka i stamtąd eksportują do Europy. Karne cła doliczane są do już obowiązujących stawek na produkty spoza Unii wynoszące 10 proc.

Nałożenie karnych opłat na samochody elektryczne było efektem dochodzenia wszczętego z inicjatywy Francji. To właśni Francuzi zauważyli, że auta z Chin mają "niesprawiedliwie niskie ceny", co w oczywisty sposób zagraża europejskim producentom. Przeciwko wprowadzeniu ceł od początku były Niemcy. Wynikało to z faktu, że Chiny są niezwykle istotnym dla niemieckich producentów rynkiem.