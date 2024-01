Kierowcy wreszcie odetchną. Szykują się wielkie zmiany S17 i S19

Spis treści: 01 Kto wybuduje nowe MOP-y na S17? Oto kandydaci

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada wielkie inwestycje w woj. lubelskim w ciągu drogi ekspresowej S17. Jak się okazuje, na poprawienie komfortu kierowców i pasażerów zostanie przeznaczonych ponad 85 mln zł. W ramach tego budżetu zostaną zaprojektowane i wybudowane Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - MOP Jeziernia Wschód i MOP Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Kto wybuduje nowe MOP-y na S17? Oto kandydaci

W przetargu swoje oferty zestawiły cztery firmy - najtańsza opiewa na kwotę 63,7 mln zł, zaś najdroższa na 88,6 mln zł. Propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione na podstawie trzech kryteriów - ceny, wydłużenia okresu gwarancji o 10 lat oraz skrócenia terminu realizacji inwestycji o 4 miesiące. Umowa z wybraną firmą zostanie podpisana w drugiej połowie tego roku. Budżet GDDKiA na tę inwestycję wynosi ponad 86,5 mln zł.

Budimex - 63 787 036,17 zł

Konsorcjum Porr (lider), Antex II - 64 940 391,12 zł

Mota-Engil Central Europe - 67 893 121,98 zł

Strabag - 88 670 531,80 zł

Zadaniem wyłonienia zwycięzcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie pary MOP z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego włącznie.

Zdjęcie Wzdłuż drogi S19 na MOP Słodków Zachód i Słodków Wschód powstanie nowa gastronomia. / Krzysztof Radzki

Duże zmiany na S19. Kierowcy wreszcie odetchną

GDDKiA jednocześnie informuje o otworzeniu przetargu na dzierżawę fragmentów dwóch funkcjonujących Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze S19 - MOP Słodków Wschód i MOP Słodków Zachód koło Kraśnika. Na chwilę obecną kierowcy mogą skorzystać tam wyłącznie z toalety. Plan zakłada, by w niedalekiej przyszłości stanęła tam mała gastronomia. Fragmenty nieruchomości o powierzchni 240 mkw, GDDKiA zamierza wydzierżawić pod budowę obiektu małej gastronomii (140 mkw) z ogródkiem letnim i automatem z napojami i przekąskami.

Do tej pory do przetargu wpłynęła jedna oferta na dzierżawę MOP Słodków Zachód. Umowa zostanie podpisana na 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. Zgodnie z jej zapisami dzierżawca będzie miał 9 miesięcy na rozpoczęcie działalności. To jednak nie wszystko, bowiem jeszcze w trzecim kwartale tego roku do dyspozycji kierowców na MOP-ach Obroki Wschód i Obroki Zachód w ciągu drogi S19 między Lublinem a Kraśnikiem przekazane dwie stacje paliw i restauracje.

Poszukiwani są także nowi dzierżawcy funkcjonujących Miejsc Obsługi Podróżnych Bystrzejowice i Wierzchowiska, w ciągu dróg S12 i S17 między Lublinem a Piaskami. Następnie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. GDDKiA planuje ponowne ogłoszenie przetargów na dzierżawę pary MOP Janów Lubelski przy drodze S19 oraz MOP Niwa Babicka przy drodze S17.