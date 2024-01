Spis treści: 01 Co to jest kwalifikacja wojskowa?

02 Jaki jest wiek osób, które muszą się stawić do kwalifikacji wojskowej?

03 Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w wojsku?

W 2024 roku wezwań do wojska może spodziewać się aż około 200 tysięcy osób. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka najczęściej specjalistów i osób o bardzo konkretnych kwalifikacjach, wśród nich mogą być też kierowcy. Mimo więc, że w Polsce nie ma obowiązkowej służby wojskowej armia może wezwać obywateli do stawienia się w jednostce celem przećwiczenia czy nauczenia reagowania na wyjątkowe sytuacje - jak klęski żywiołowe czy konflikt zbrojny.

Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). W jej trakcie przeprowadzane są badania lekarskie, rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Jaki jest wiek osób, które muszą się stawić do kwalifikacji wojskowej?

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w wojsku?

Wojsko Polskie poszukuje osób o różnych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wśród najbardziej poszukiwanych są:

Kierowcy - są potrzebni w każdym rodzaju wojsk. Kierowcy wojskowi muszą posiadać prawo jazdy kategorii C, D lub C+E, a także być w dobrym stanie zdrowia.

Specjaliści IT - są potrzebni do obsługi i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez wojsko. Specjaliści IT powinni mieć wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin.

Technicy/inżynierowie - są potrzebni do obsługi sprzętu technicznego wykorzystywanego przez wojsko. Powinni mieć co najmniej wykształcenie średnie techniczne lub pokrewne.

Medycy - są potrzebni do udzielania pomocy medycznej żołnierzom. Medycy powinni mieć wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne.

Psycholodzy - są potrzebni do wspierania żołnierzy. Psycholodzy powinni mieć wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne.

Oznacza to, że te osoby, które mają wyregulowany stosunek do służby wojskowej, a posiadają np. prawo jazdy na ciężarówki, odpowiednie wykształcenie czy umiejętności, mogą otrzymać wezwanie na komisję.