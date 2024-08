Katalizatory już nie kręcą rabusiów. Nowy problem na ulicach

Nie tylko kable, ale też całe ładowarki. Trwa nierówna walka

Nowe upodobania złodziei szybko dotarły do Europy, gdzie w dużym stopniu dotknęły m.in. obywateli Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy wysp po dziś dzień prowadzą nierówną walkę z wandalami, którzy pod osłoną nocy dokonują kradzieży zarówno kabli jak i całych przydomowych ładowarek samochodowych. Jak wynika z danych zebranych przez jednego z największych brytyjskich operatorów - od listopada 2023 roku w regionach Yorkshire oraz Midlans na 27 stacjach skradziono aż 174 kable. Wartość każdego przewodu szacuje się na ok. 1 tys. funtów, a więc w przeliczeniu na polską walutę ok. 5 tys. złotych.

Złodzieje kabli także w Polsce. Wykrycie sprawców niemożliwe

Niestety obecnie proceder związany z kradzieżą kabli rozprzestrzenia się po całym Starym Kontynencie. O przypadkach przywłaszczenia lub "zagubienia" przewodów do ładowania pisały już m.in. media holenderskie oraz niemieckie. Także nam udało się dotrzeć do osoby, która z podobnym przypadkiem miała do czynienia na terenie Polski. I chociaż policjanci coraz częściej otrzymują zgłoszenia w takich sprawach, jak sami twierdzą - odnalezienie sprawców jest właściwie niemożliwe. Kradzież kabli w większości przypadków przebiega "szybko i czysto", co utrudnia wykrycie złodzieja nawet gdy uda nam się zabezpieczyć nagrania z okolicznych kamer.

Zdjęcie Wartość każdego przewodu szacuje się na ok. 5 tys. złotych. / Getty Images

Zostawiasz auto do ładowania? Lepiej miej na niego oko

Na ten moment większość zgłoszeń w Europie dotyczy publicznych ładowarek, gdzie kierowcy pozostawiają swoje pojazdy elektryczne na noc. Złodzieje typują odpowiednie samochody obserwując takie miejsca, a następnie pod osłoną nocy korzystają z okazji.

W większości przypadków do przywłaszczenia przewodu wystarczy jego odpięcie. Jeśli jednak auto zostało wyposażone w system blokujący kabel do ładowania, do użytku wchodzą sekatory oraz nożyce. W rzeczywistości jedynym skutecznym sposobem mogącym ustrzec przed działaniem złodziei jest obserwacja samochodu i chowanie kabli od razu po naładowaniu baterii.