Rok temu, dosyć szerokim echem odbiła się sprawa licznych kradzieży kabli do ładowania, z publicznych ładowarek ulokowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. W sprawę zamieszana była zorganizowana grupa złodziei, która zakradała się nocami i precyzyjnie obcinała grube przewody. Celem były głównie wykonane z miedzi rdzenie kabli, które na amerykańskich skupach osiągały wysokie ceny.

Teraz podobny problem dotknął mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy od pewnego czasu mierzą się z prawdziwą plagą kradzieży przydomowych ładowarek.

Złodzieje ukradli 15 przydomowych ładowarek

Sprawa wyszła na jaw podczas niedawnego posiedzenia Komisji Transportu Parlamentu Brytyjskiego. Radny miasta Hungerford, zwrócił uwagę, że na jednym z osiedli mieszkaniowych doszło do kradzieży w sumie 15 przydomowych ładowarek. Niektóre z nich zostały wymontowane wprost z garaży mieszkańców, inne wyrwane ze słupów przy miejscach postojowych. Doniesienia prasowe wspominały również o kradzieży kabli ładujących.

Sprawą postanowili zainteresować się dziennikarze brytyjskiego serwisu Autocar. Podczas oględzin miejsca zdarzenia, faktycznie zauważyli oni wspomniane słupki do ładowania, z których zwisały prawdopodobnie poprzecinane kable. Zaobserwowali także ściany budynków z wyraźnie widocznymi pustymi miejscami po ładowarkach.

