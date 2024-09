Spis treści: 01 Jedziesz S6 lub S7? Spore zmiany na jednym węźle

02 Kiedy węzeł Gdańsk Południe będzie gotowy?

03 Kiedy koniec prac na obwodnicy metropolitalnej?

Jedziesz S6 lub S7? Spore zmiany na jednym węźle

Podróżujący drogami ekspresowymi S6 i S7 w rejonie Gdańska powinni być przygotowani na zmiany, które w najbliższym czasie pojawią się na węźle Gdańsk Południe. W związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej pod koniec września główne jezdnie nie będą dostępne. Ruch we wszystkich kierunkach zostanie natomiast poprowadzony po zewnętrznych łącznicach docelowego układu.

W ramach nowej organizacji kierowcy przejeżdżający w rejonie węzła w dalszym ciągu będą mogli korzystać ze wszystkich relacji. Pojadą S6 w kierunku Gdyni i Szczecina, S7 w stronę Elbląga, Gdańska lub Warszawy, a także S6/A1 do Łodzi. Na łącznicach dostępne będą po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. "Łącznice widziane z góry utworzą olbrzymie drogowe karo wokół docelowego węzła" - poinformował gdański oddział GDDKiA. Na południowym, wschodnim i zachodnim wierzchołku całej konstrukcji możliwy będzie skręt w lewo, by możliwe było połączenie S6 w S7 i odwrotnie, a także przejazd S6 z południa na północ.

Reklama

Wykonawcą Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej od Żukowa do węzła Gdańsk Południe, jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. W ramach inwestycji stworzona zostanie licząca ponad 16 km trasa ekspresowa S6 oraz obwodnica Żukowa o długości blisko 7 km. Obecnie firmy kontynuują prace w rejonie wspomnianego węzła, na styku istniejącej Obwodnicy Trójmiasta w ciągu S6 oraz Południowej Obwodnicy Gdańska w ciągu S7, gdzie rozbudowywany jest węzeł drogowy. Prace prowadzone są przy trwającym ruchu - decyzja o zmianie jego organizacji pozwoli wykonawcy na realizowanie kolejnych zaplanowanych robót. Wiadukt w ciągu trasy S7 zostanie przebudowany. Drogowcy wymienią również nawierzchnię na drodze S6 oraz dokończą docelowe łącznice węzła.

Zdjęcie W ramach budowy fragmentu Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej tworzona jest również blisko siedmiokilometrowa obwodnica Żukowa. / GDDKiA

Kiedy węzeł Gdańsk Południe będzie gotowy?

Jak zapowiedział gdański oddział GDDKiA, ostatnim etapem prac w rejonie węzła będzie uruchomienie wszystkich relacji w docelowym układzie. Planowane jest to na trzeci kwartał 2025 roku, czyli za rok. Drogowcy zaznaczyli jednak, że tymczasowa organizacja ruchu może jeszcze ulec zmianie, w zależności od poziomu zaawansowania prac budowlanych.

Wykonawcy prowadzą prace nie tylko w rejonie węzła, ale także w obrębie Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino oraz przy obwodnicy Żukowa. Od sierpnia na drodze krajowej nr 20 w Glinczu na liczącym ok. 350 m fragmencie prowadzony jest ruch wahadłowy. Jest to podyktowane koniecznością wymiany nawierzchni i budowy ronda w ramach podłączenia obwodnicy Żukowa do DK20. Taka organizacja ruchu funkcjonować będzie do końca 2024 roku. Zaawansowanie prac wynosi już 57 proc.

Kiedy koniec prac na obwodnicy metropolitalnej?

W ramach budowy drogi ekspresowej S6 realizacja Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej została podzielona na dwa zadania: Chwaszczyno - Żukowo i wspomniane już Żukowo - Gdańsk Południe. Po zakończeniu inwestycji stworzona zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 32 km oraz ponad sześciokilometrowa obwodnica Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20. Kierowcy mają skorzystać z tych tras już w 2025 roku.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Obwodnicę Gdańska oraz Trasę Kaszubską tworząc zewnętrzny okrąg w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta w ciągu drogi S6. Gotowa obwodnica Żukowa z kolei wyprowadzi ruch tranzytowy z tego miasta. Rozpoczyna się w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z DK20, na węźle Żukowo przetnie S7 i włączy się przez rondo w Lniskach do obecnej drogi krajowej nr 7.