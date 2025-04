Wyspy Owcze to absolutnie niesamowite miejsce, które pokazuje siłę piękna natury. Charakterystycznym elementem jest nie tylko brak drzew, spowodowany silnymi wiatrami, ale także problemy związane z komunikacją na archipelagu liczącym 18 wysp wulkanicznych, otoczonych wodami Oceanu Atlantyckiego.

Niezwykłym połączeniem inżynierii oraz sztuki jest podmorski tunel o skomplikowanej nazwie Eysturoyartunnilin. Łączy on największą z Wysp Owczych, czyli Streymoy (znajduje się na niej Tórshavn - jedna z najmniejszych stolic świata) z Eysturoy, drugą co do wielkości wyspą archipelagu. Tunel mierzy dokładnie 11 238 m i codziennie przejeżdża przez niego około 6 tys. pojazdów. Eysturoyartunnilin jest najdłuższą konstrukcją podwodną na Wyspach Owczych oraz drugą na świecie pod tym względem.