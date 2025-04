Niemal równy rok po ostatniej podwyżce opłat za przejazd autostradą A4 na trasie Kraków-Katowice, spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ponownie zwiększa stawki. Prywatna firma zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zatwierdzenie wyższych opłat dla wszystkich kategorii pojazdów, z wyjątkiem motocykli.

Jak wyjaśnił rzecznik Stalexport, zgodnie z obowiązującą umową koncesyjną spółka "ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym", a to wiąże się z "koniecznością intensyfikacji" prowadzonych prac związanych z utrzymaniem oraz remontem w ostatnich latach obowiązywania umowy.

pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym

pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami

pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami

Stawka do 31 marca 2025 r.

Warto również pamiętać, że na stosunkowo krótkim, bo liczącym zaledwie 60,9 km odcinku, punkty poboru opłat znajdują się w dwóch miejscach - w Balicach i Mysłowicach. Oznacza to, że całkowity koszt przejazdu tym fragmentem autostrady A4 należy liczyć podwójnie.

Za przejazd A4 z Krakowa do Katowic zapłacimy więcej

Choć zgodę na podwyżkę opłat na autostradzie A4 wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jej przedstawiciele wyjaśniają, że wynika to wyłącznie z obowiązujących przepisów. Po prostu nie ma podstaw prawnych do odrzucenia wniosku złożonego przez spółkę. Jak w każdej takiej sytuacji, możliwe jest jedynie wystosowanie oficjalnego protestu, co GDDKiA zrobiła również w przypadku tegorocznej podwyżki.