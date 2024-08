Jeden manewr i nawet 30 tys. zł kary. Kierowca Golfa tego się nie spodziewał

Spis treści: 01 Volkswagen Golf wyprzedzał mimo podwójnej ciągłej i na zakazie. Wszystko nagrała kamera

Volkswagen Golf wyprzedzał mimo podwójnej ciągłej i na zakazie. Wszystko nagrała kamera

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca tego roku. Kierowca Volkswagena Golfa dość liberalnie podszedł do obowiązujących na odcinku drogi krajowej nr 80 znakach P-4, czyli podwójna linia ciągła, oraz B-25, czyli zakaz wyprzedzania, i wyprzedził kilka samochodów.

Niestosowanie się do przepisów nie ujdzie mu jednak na sucho. Traf chciał, że jeden z kierowców jadących wówczas tą trasą miał wideorejestrator. W efekcie nagranie, którego bohaterem został jadący Golfem, trafiło na policyjną skrzynkę mailową "Stop Agresji Drogowej". Dzięki temu policja zajmie się sprawą i zidentyfikuje sprawcę wykroczeń. Kierowca może spodziewać się mandatu, a jeżeli sprawa trafi do sądu - grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł.

Kiedy jest zabronione wyprzedzanie pojazdu?

Policja przypomina, że zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie na drodze rozsądku i stosowanie się do przepisów. "Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń" - zwraca uwagę policja. Ponadto policjanci namawiają, by świadkowie niebezpiecznych zachowań na drodze zarejestrowane przez siebie nagrania zgłaszali na wspomnianą już skrzynkę mailową.

Akcja policji w długi weekend

Obecnie trwa długi weekend, a to oznacza, że należy spodziewać się większego natężenia na drogach. To z kolei oznacza większe ryzyko ewentualnych wypadków. Dłuższy okres wypoczynku to również większa aktywność policjantów pilnujących bezpieczeństwa na polskich trasach. W dniach 15-18 sierpnia na drogi wyjedzie średnio 4,5 tys. policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, ich trzeźwość, a także to, czy podróżni korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci siedzą w fotelikach.