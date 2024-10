Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów używanych. Które marki wybierają Polacy?

02 Jakie auta używane sprzedają się najlepiej?

03 Jaki jest średni wiek auta używanego w Polsce?

Jeśli spojrzymy na sprzedaż nowych samochodów w Polsce, niekwestionowanym liderem jest tutaj Toyota. Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że we wrześniu sprzedała 7 517 aut. W okresie od stycznia do końca września 2024 r. do klientów trafiło natomiast 74 175 samochodów z logo Toyoty. Trzeba jednak pamiętać, że w naszym kraju wciąż większość osób prywatnych kupuje samochody używane. A w tym przypadku kwestia popularności wygląda inaczej.

Sprzedaż samochodów używanych. Które marki wybierają Polacy?

Eksperci porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl przeanalizowali kalkulacje, których użytkownicy dokonywali w trzech kwartałach tego roku. Jak się okazuje, wynika z nich, że najpopularniejszymi markami w naszym kraju są te z Niemiec - Opel i Volkswagen. Samochody sygnowane logo pierwszej z nich były najczęściej zgłaszane w aż ośmiu województwach (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie). W siedmiu województwach (opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) najczęściej zgłaszane były auta Volkswagena. Rodzynkiem jest tutaj Toyota, która cieszyła się największą popularnością w województwie mazowieckim. Można więc stwierdzić, że Opel i Volkswagen właściwie podzieliły nasz kraj na pół.

Eksperci przeanalizowali również, które modele cieszą się największą popularnością wśród użytkowników portalu. Od stycznia do września 2024 roku Polacy najczęściej wyszukiwali OC dla Volkswagena Passata z 2006 roku z silnikiem Diesla i Opla Astry z 2005 roku z jednostką benzynową.

Jakie auta używane sprzedają się najlepiej?

Jeśli chodzi o podział na województwa, najpopularniejszym modelem jest Astra. Auto zdecydowanie zdominowało mapę Polski pod tym względem. Jego ubezpieczenia zgłaszano najczęściej w aż dziewięciu województwach (podlaskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie). Na drugim miejscu podium znalazł się Volkswagen Golf, który dominował w trzech województwach - dolnośląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Lubuskie i opolskie to województwa, w których bezkonkurencyjny był Passat. W podziale na województwa ranking zamyka Audi A4, które najczęściej zgłaszano w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim.

Jaki jest średni wiek auta używanego w Polsce?

Z wyliczeń ekspertów wspomnianego serwisu wynika, że średni wiek zgłaszanych od stycznia do września samochodów wyniósł 14,6 roku. Najmłodsze auta posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego (13,7 roku). Z kolei najstarsze auta należą do kierowców z województwa warmińsko-mazurskiego. Średni wiek samochodów w tej części kraju to 15,8 lat.