Jaceoo J7 PHEV niebawem w Polsce. Zasięg do 1300 km

Jaecoo J7 to SUV, którym chińska marka zamierza rozpocząć działalność w naszym kraju. Póki co model będzie oferowany wyłącznie z silnikiem benzynowym. Wkrótce jednak do oferty dołączy również hybryda typu plug-in.

Zdjęcie Jaecoo 7 dostępne będzie z hybrydą typu plug-in. Zasięg auta ma wynosić 1,3 tys. km. / materiały prasowe