General Motors - czwarty co do wielkości koncern motoryzacyjny świata - zatrzymał linie produkcyjne w fabryce elektrycznych samochodów dostawczych w kanadyjskim Ontario. Koncern tłumaczy, że przerwa w produkcji nie jest efektem nałożonych właśnie przez USA ceł na import produktów z Kanady i Meksyku. W tym przypadku chodzić ma o "zrównoważenie operacji i zatrudnienia" i "dostosowanie harmonogramów produkcji do aktualnego popytu".