W skrócie Nowoczesne skanery RTG trafiły na przejścia graniczne w Medyce, Korczowej i Budomierzu, znacznie zwiększając skuteczność wykrywania przemytu oraz przyspieszając kontrole.

Inwestycje pochłonęły miliony złotych, a urządzenia zostały zakupione zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, co podkreśla znaczenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy.

Skanery RTG są bezpieczne dla wszystkich podróżujących i funkcjonariuszy, umożliwiając bezinwazyjną kontrolę różnych środków transportu — z planami dalszej rozbudowy infrastruktury.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zamontowaniu zmodernizowanych, wielkogabarytowych skanerów RTG w Medyce. Jedno urządzenie będzie służyło do kontroli kierowców na przejściu drogowym, natomiast drugie zamontowano na przejeździe kolejowym. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, są to najnowocześniejsze tego typu urządzenia w całej Unii Europejskiej. Mają wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa, jak również usprawnić obsługę rosnącego ruchu towarowego.

Zmodernizowane skanery na przejściu granicznym w Medyce

Nowoczesne skanery RTG udało się pozyskać za sprawą wielomilionowych nakładów pieniężnych ze środków unijnych i krajowych. Koszt skanera służącego do kontroli samochodów wyniósł 16,8 mln zł, a skanera kolejowego 18,2 mln zł.

Jak zaznaczył wiceminister finansów, Marcin Łaboda, będący za razem szefem KAS, oddanie do użytku stacjonarnych, wielkogabarytowych urządzeń RTG, to istotny krok w kierunku dalszego wzmacniania bezpieczeństwa i efektywności działania Krajowej Administracji Skarbowej.

Urządzenia usprawnią weryfikację przewożonego towaru zarówno transportem kolejowym, jak i drogowym. Co ważne, weryfikacja za sprawą skanerów RTG będzie również dokładniejsza, co pozwoli skuteczniej wychwytywać wszelkie naruszenia. Na końcu, poza usprawnieniem pracy służb, obecność nowoczesnych skanerów powinna także przyspieszyć sam proces kontroli, a to oznacza, że na ich obecności skorzystają także uczciwi kierowcy.

Bezinwazyjna kontrola graniczna. Skanery RTG są bezpieczne podróżujących

Jak przekazał dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, mł. insp. Krzysztof Basak, stacjonarne skanery RTG posłużą do walki z przestępczością graniczną. Będą one wykrywały nielegalne i niebezpieczne towary, ukryte w środkach transportu. Lepsza skuteczność w działaniach służb powinna przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale też całej Unii Europejskiej.

Wykorzystując skanery RTG, służby mogą bezinwazyjnie w krótkim czasie sprawdzić wiele środków transportu. Zamontowane w nich systemy bezpieczeństwa radiologicznego spełniają wymagania międzynarodowych norm. Oznacza to, że skanery są bezpieczne zarówno dla funkcjonariuszy, pracujących na granicy, jak również dla kontrolowanych kierowców, pasażerów oraz towarów.

Mobilny skaner RTG pozwala kontrolować daleko od przejścia granicznego

Stacjonarne skanery RTG to nie wszystko, co zaprezentowano w minionym czasie podczas uroczystego apelu w Medyce. Służby pokazały także mobilny system rentgenowski służący do inspekcji samochodów ciężarowych, osobowych, busów, autobusów i ładunków cargo. System ten działa od tego roku na przejściu granicznym w Korczowej. Jego zaletą jest to, że nie musi pracować tylko na terenie przejścia granicznego, lecz może spełniać swoje zadanie również w innych, wyznaczonych do tego miejscach. Mobilny skaner RTG kosztował 12,9 mln zł i został zakupiony przez Wojewodę Podkarpackiego ze środków MSWiA.

Cztery stacjonarne skanery RTG już działają. W planach kolejny

Na Podkarpaciu funkcjonują cztery wielkogabarytowe, stacjonarne skanery RTG. Urządzenia umieszczone są na drogowych przejściach granicznych nie tylko w Medyce, lecz również w Korczowej i Budomierzu. Istnieją plany wyposażenia jeszcze jednego przejścia granicznego w podobne stacjonarne urządzenie. Inwestycja warta 17 mln zł zaplanowana jest na 2027 rok i ma dotyczyć przeprawy granicznej w Malhowicach.

