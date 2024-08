Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? Jedno miasto się wyróżnia

Turystyka egzaminacyjna w Polsce - raport NIK

Gdzie najlepiej zdawać egzamin na prawo jazdy? Ponieważ jest to egzamin państwowy, ustandaryzowany i wszędzie przeprowadzany według identycznych kryteriów, a przed egzaminowanym stawiane są identyczne zadania, mogłoby się wydawać, że prawidłową odpowiedzią jest "Najlepiej jest zdawać tam, gdzie mamy najbliżej". Tymczasem jest to odpowiedź błędna.

Nie od dziś funkcjonuje pojęcie "turystyki egzaminacyjnej", czyli zjawiska, w którym kandydaci na kierowców jeżdżą po kraju w poszukiwaniu ośrodka, gdzie najłatwiej o pozytywny wynik egzaminu. O tym jak duży jest to problem, pisał NIK w zeszłorocznym raporcie. Wynika z niego, że wiele osób nie kieruje się prostym kluczem, zgodnie z którym łatwiej jest zaliczyć egzamin praktyczny w mniejszym mieście z niższym natężeniem ruchu.

NIK wskazuje na przykład, że w badanym okresie prawie 4 tys. kandydatów na kierowców z Warszawy zdecydowało się zdawać egzamin w Łomży. Tamtejszy ośrodek wybrało również przeszło tysiąc kandydatów z województwa zachodniopomorskiego. Niektórzy pokonywali przy tym nawet 670 km, omijając pod drodze 40 bliższych ośrodków egzaminowania.

W którym mieście najłatwiej zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z rozdźwięku między zdawalnością egzaminów na prawo jazdy w różnych miastach, to akurat różnice w egzaminach teoretycznych nie powinny być duże. Wszak o ich wynikach nie decyduje wielkość miasta, charakterystyka ruchu drogowego czy surowość egzaminatorów, a jedynie wiedza kandydatów na kierowców. Mimo tego różnice takie występują i to naprawdę spore, a do tego nie da się ich wyjaśnić na przykład tym, że osoby z większych ośrodków miejskich są (teoretycznie) lepiej wykształcone, więc łatwiej przychodzi im nauka przepisów.

Jak wynika z danych, do których dotarło Mubi, zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

Bydgoszcz - 88%

Opole - 71%

Białystok - 65%

Gdańsk - 64%

Katowice - 62%

Lublin - 59%

Szczecin - 57%

Warszawa - 57%

Łódź - 56%

Wrocław - 56%

Zielona Góra - 53%

Kielce - 52%

Toruń - 50%

Olsztyn - 49%

Kraków - 47%

W którym mieście najłatwiej zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Rozdźwięk w zdawalności egzaminów praktycznych na prawo jazdy jest jeszcze większy - między najlepszym i najgorszym wynikiem różnica jest ponad dwukrotna. Nie da się również odnieść tych wyników do wyników egzaminów teoretycznych. Co prawda jeden i drugi najczęściej zaliczają kierujący w Bydgoszczy, a jednym z najtrudniejszych miast jest Kraków, ale spójrzmy na przykład na Opole - drugi najlepszy wynik w egzaminach teoretycznych, a najgorszy w praktycznych.

Według danych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, do których dotarło Mubi, zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w polskich miastach wygląda następująco:

Bydgoszcz - 59%

Rzeszów - 49%

Zielona Góra - 41%

Poznań - 40%

Lublin - 39%

Białystok - 39%

Gdańsk - 38%

Wrocław - 35%

Warszawa - 34%

Olsztyn - 32%

Kielce - 31%

Toruń - 30%

Katowice - 29%

Szczecin - 27%

Kraków - 25%

Łódź - 25%

Opole - 24%