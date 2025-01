Warszawski ratusz deklaruje, że część ograniczeń przy drogach wewnętrznych – na północy i południu błoni – obowiązywała będzie do poniedziałku 27 stycznia. Jeszcze dłużej, bo aż do niedzieli 2 lutego, kierowcy nie zaparkują obok nasypu kolejowego oraz od strony alei Zielenieckiej. Z kolei centralna część parkingu pozostanie niedostępna aż do poniedziałku 10 lutego.

Ponadto w sobotę odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”, który również jest związany z obchodami finału WOŚP. Uczestnicy, którzy staną na linii startu (o godzinie 12:00 z błoni PGE Narodowego), będą mieli do pokonania pięciokilometrową trasę prowadzącą ulicami Siwca, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski (zawrócą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeże Szczecińskie w kierunku Portu Praskiego (biegacze znowu zawrócą), Zamoście, Sokolą i z powrotem Wybrzeżem Szczecińskim, a później „starą” Sokolą.

Ponadto w niedzielę 26 stycznia wieczorem na błoniach stadionu, jak co roku w czasie finału Wielkiej Orkiestry, odbędzie się pokaz „Światełko do nieba”. To może wiązać się z większą liczbą ludzi w tym miejscu, a w związku z tym, by usprawnić wyjazd z tego miejsca, po zakończonym pokazie uruchomione zostaną dodatkowe pojazdy transportu publicznego. Od godziny 19:30 z ronda Waszyngtona (w stronę Gocławia i Winnicy) odjeżdżać będą dodatkowe autobusy linii 509. Pojawi się także więcej składów tramwajowych kursujących na liniach 7 i 26. Z alei Zielenieckiej odjadą one odpowiednio w kierunku placu Narutowicza i pętli przy stacji metra Młociny. Częściej będzie kursować również metro na linii M2 w kierunku Bemowa.