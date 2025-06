Nowy Fiat 500e, dostosowany do współpracy z modułowymi bateriami firmy Ample, działa w oparciu o automatyczny system wymiany baterii. Kierowca podjeżdża do specjalnej stacji, gdzie maszyna demontuje rozładowany akumulator i montuje w pełni naładowany. Cała operacja trwa krócej niż klasyczne tankowanie paliwa - poniżej 5 minut.

Pilotaż w Madrycie - 40 Fiatów 500e na start, 100 do końca 2025

Program pilotażowy ruszył w Madrycie. Na początek obejmie 40 egzemplarzy Fiata 500e. Wszystkie zostały przystosowane do pracy z systemem Ample. Zgodnie z zapowiedziami Stellantis, do połowy 2025 roku ich liczba wzrośnie do 100 sztuk.